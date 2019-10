Mañueco presidirá el domingo 27 en el Bierzo la celebración del 40 aniversario de la creación del PP en la comarca

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, en una imagen de archivo. / QUINITO

El presidente del Partido Popular de Castilla y León y de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, presidirá el domingo 27 en una localidad del Bierzo un acto de celebración del 40 aniversario de la puesta en marcha de la formación en la comarca leonesa. Así se avanzó este miércoles tras la reunión del Comité de Campaña del PP de León, presidida por el secretario autonómico, Francisco Vázquez.

La ubicación de esa efeméride se dará a conocer próximamente y los días 31 de octubre y 3 y 4 de noviembre tendrán lugar otros actos sectoriales en localidades aún por concretar de la provincia leonesa y no se contemplan previsiones de grandes mítines, en correspondencia con la austeridad que, dijo, centrará la próxima campaña junto a la intención de desarrollarla de forma “directa, limpia, que sume y moderada”.

Vázquez comentó hoy que el partido afronta los próximos comicios -los quintos en lo que va de año- con candidaturas “reforzadas y ganadoras”, con las que aspiran a “dar un vuelco” a los resultados electorales de las anteriores elecciones generales y confiados en lograr una victoria tanto en León como en el resto de la comunidad autónoma.

El PP, dijo, tiene enfrente a un PSOE al que “parece ser que le ha salido el tiro por la culata; lo que intentaban hacer en el mes de abril no es así; la fuerza política que sube en las encuestas es el PP”. Son tendencias, reconoció, y matizó que la encuesta que vale es la de las urnas antes de añadir que es “significativo que en todas, las haya hecho quien las haya hecho, excepto el Centro de Investigación Sociológicas, CIS, claro; que no voy a entrar en esa manipulación- parece ser que el PP tiene un ascenso significativo mientras otras fuerzas se estancan, cuando no bajan como es el caso del PSOE”.

“Nosotros no somos sospechosos, como otras fuerzas políticas”, comentó al referirse a la unidad territorial como uno de los pilares de los principios de un PP que, remarcó, plantea una bajada de impuestos y en el terreno económico “ha sido el que ha sacado a este país de las crisis que nos ha dejado el PSOE”.

También aludió al presidente del Gobierno en funciones y candidato a la reelección, al que acusó de usar los medios públicos “en beneficio personal y del partido”. Como ejemplos de esa denuncia aludió al Falcon, al CIS y a Radio Televisión Española, sobre la que afirmó que se ejerce una “manipulación” y tildó de “indignante” que se interrumpiera una declaración de Pablo Casado sobre Cataluña para dar paso a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau.

Francisco Vázquez, que compareció acompañado de los cabezas de lista al Congreso y al Senado por León, José Miguel González y Antonio Silván, hizo referencia también a la XXV Intermunicipal Popular prevista para el sábado en Valladolid con la presencia de 200 alcaldes de toda España y más de 400 ediles y regidores de Castilla y León en Valladolid, que será inaugurada por Casado y Mañueco bajo el lema ‘España que suma’, y que incluirá que contará con tres mesas-paneles sobre las ciudades del siglo XXI, el papel vertebrador de las diputaciones y la creación de empleo y el bienestar social, coordinadas por Antonio González Terol, Cuca Gamarra y Ana Beltrán, respectivamente.