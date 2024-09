Mañueco responderá este martes en las Cortes sobre concordia, oncología en el Bierzo y Medicina en León

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, tendrá que responder en el pleno de las Cortes, previsto este martes, sobre su posición en la ley de concordia, cuya toma en consideración se someterá a debate y votación un día después, pero no seguirá adelante por el voto en contra ya anunciado por PP, PSOE y Grupo Mixto.

Los dos exvicepresidentes de la Junta y socios de Fernández Mañueco en los gobiernos de coalición con Ciudadanos (2019-2021) y con Vox (2022-2024), Francisco Igea y Juan García-Gallardo, coinciden en preguntar en la sesión de control al presidente por la ley de concordia que sustituiría a la normativa sobre Memoria Histórica. “¿Qué parte de la Ley de Concordia registrada en abril de 2024 por PP y Vox no le convence?”, es la pregunta elegida por Juan García-Gallardo, después de que el Grupo Popular haya rechazado, primero, que se debatiera en el plenario sin informe del Consejo Consultivo; y, después, avanzar el voto en contra de su toma en consideración.

Francisco Igea recoge en su pregunta las palabras del presidente en el pleno para defender esta proposición de ley. “¿Sigue creyendo el presidente que el proyecto de ley de concordia que hoy se debate es una norma más completa y más actual, que sigue además las recomendaciones de la Unión Europea para mejorar la atención a las víctimas, que tiene más derechos y en un periodo más amplio y respetando el marco constitucional?”.

Será el miércoles cuando se debata y vote en el hemiciclo la toma en consideración de la Proposición de Ley de concordia de Castilla y León, cuya tramitación no seguirá adelante ya que tanto el PP como PSOE y Grupo Mixto han avanzado el voto en contra, de manera que, previsiblemente, Vox se quede solo y sin el apoyo de quien era su socio.

En su pregunta al presidente, el portavoz socialista, Luis Tudanca, lleva al plenario el problema por la falta de oncólogos en el Hospital de El Bierzo. “¿Cuándo piensa la Junta de Castilla y León dispensar un trato digno a los pacientes de Oncología del Bierzo?”, demanda.

En el turno de control que se reparten UPL y Soria Ya, será en esta sesión el leonesista Luis Mariano Santos quien formule la pregunta. “Va a defender la Junta la creación de una Facultad de Medicina en León en la reunión con los rectores de la comunidad el próximo 2 de octubre?”, quiere conocer.

En las preguntas a los consejeros, los socialistas piden la valoración ante el incremento de la pobreza infantil severa en la Comunidad, sobre los controles de calidad que se realizan en las residencias de personas mayores, sobre la falta de transporte en el medio rural para estudiantes de ciclos formativos de grado medio o sobre ayudas a doce ayuntamientos sin concurrencia competitiva.

El anuncio de cierre de la fábrica de Bimbo en Valladolid es otra de las preguntas del Grupo Socialista, a la que se unen cuando se va a declarar proyecto de Interés Regional el Puerto Seco y Centro Logístico de Prado del Hoyo en Segovia o si el nuevo robot quirúrgico del Hospital Universitario Santa Bárbara dispondrá de un equipo de profesionales médicos que garantice un correcto y eficaz uso del mismo.

En su cupo, Vox se interesa por las medidas para restringir los dispositivos electrónicos en las aulas, por las acciones de la Consejería de Industria para defender el sector de la automoción, por el retorno del patrimonio exterior o por si “va seguir financiando” la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades a las organizaciones que favorecen el efecto llamada de la inmigración ilegal.

La situación en que se encuentran los trámites para la declaración del Valle del Cidacos como Zona Farmacéutica Especial, la recuperación del Palacio de los Hurtado de Mendoza de Almazán y las actuaciones en la carretera autonómica CL-631 en los últimos meses son las preguntas de los procuradores de UPL-Soria Ya.

Se cierra la sesión de control, ahora con más preguntas por el paso de Vox a la oposición, con las de Por Ávila y Unidas Podemos, ambas formaciones en el Grupo Mixto. El primero se interesa por la extensión del programa de gratuidad de libros de texto a todas las familias que lo soliciten y el segundo y tercero, por la atención a los pacientes de cáncer en el Hospital El Bierzo.

Vivienda y Corredor Atlántico

En el turno de proposiciones no de ley, el Grupo Socialista insta a la Junta de Castilla y León a no contratar publicidad institucional con aquellos medios de comunicación que incumplan el Código Deontológico aprobado por la Federación de Asociaciones de la Prensa de España (FAPE), aquellos que de forma habitual difundan noticias falsas, bulos o “fake news” o que hayan sido condenados por no respetar el derecho al honor, la intimidad o la propia imagen o que tengan en su plantilla profesionales condenados por la misma razón.

En su segunda PNL, pide acordar la tramitación de un nuevo proyecto de ley que modifique la normativa sobre el juego y las apuestas en los municipios de nuestra Comunidad Autónoma para establecer medidas más restrictivas.

Por su parte, el Grupo Popular, insta a la Junta de Castilla y León a la articulación de una ventanilla de atención a víctimas de ocupación y vecinos y a la denuncia de ocupaciones ilegales. También, se dirige al Gobierno para la modificación, derogación de normas y realizar las reformas legislativas necesarias para reconocer, reforzar, tipificar, prohibir y mantener distintas medidas en relación con la ocupación de viviendas.

Además, en su segunda PNL, insta a la Junta de Castilla y León a dirigirse al Gobierno de España para que en la elaboración del Plan Director del Corredor Atlántico se de participación a la Comunidad y se incluyan determinados contenidos; así como para requerir a la República Francesa al cumplimiento de los plazos establecidos por la Unión Europea para la ejecución y desarrollo del Corredor en toda su extensión.

Por último, se votará la toma en consideración de la Proposición de Ley de Agentes Medioambientales de Castilla y León, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.