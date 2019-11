Mañueco: “Trabajando 35 horas, los servicios públicos eran de primer nivel y hay que volver a esa situación”

El presidente de la Junta Alfonso Fernández Mañueco, en la sede de Presidencia de Valladolid / E. Margareto

Está satisfecho de la gestión en estos meses del Gobierno de coalición y del buen ambiente entre los consejeros comparable con las mejores etapas de Juan Vicente Herrera e incluso se atreve a valorar con un notable. Alfonso Fernández Mañueco (Salamanca, 1965) recalca que han orientado el camino en la reordenación de la sanidad, garantiza la pervivencia de los consultorios locales y subraya que cuando concluya la asistencia será mejor, aunque asume en primera persona que se podía haber explicado mejor. El presidente de la Junta, en una entrevista con Ical, defiende al vicepresidente Francisco Igea (Cs) y afirma que nada de lo que ha hecho o dicho le “chirria”, aunque sí se muestra rotundo cuando aclara que los planteamientos del vicepresidente sobre la fusión de municipios son posiciones personales y recuerda que es una competencia que le corresponde al consejero de la Presidencia, Ángel Ibáñez.

Se atreve a poner una nota al Gobierno en estos primeros meses?

Yo daría un notable. Creo que estamos marcando el rumbo de lo que tenemos que hacer. Queremos actividad económica sobre la base de bajar los impuestos; proteger los servicios sobre la base de mejorarlos y, en tercer lugar, tenemos un compromiso irrenunciable con el mundo rural, no solo a la hora de prestar servicios públicos, sino de dinamizarlo desde todos los ámbitos. Creo que podemos estar satisfechos del trabajo que hemos realizado.

¿Ha habido algo en estos meses que le hubiera gustado hacer en estos meses y no ha podido?

Pues ha habido cosas que me hubiera gustado hacer y no he podido y ha habido cosas que he hecho y que no me han gustado hacer. He vivido gobiernos monocolor y estoy viviendo éste, que es un gobierno conjunto. El buen ambiente que hay en este Gobierno le podría comparar a los mejores ambientes de las mejores épocas de Herrera.

Sanidad rural o 35 horas, ¿la herencia recibida le está causando problema sen estos primeros compases de la Legislatura?

La herencia es todo, lo bueno y lo malo. Yo lo asumo porque se tomaron las decisiones por un presidente y un Gobierno en unas determinadas circunstancias y, por cierto, en esta herencia había más cosas buenas que malas.

En una situación como la actual con bastantes nubarrones económicos, la falta de financiación, la situación de los servicios públicos, ¿cómo se digiere que se destinen fondos a que los empleados públicos trabajen dos 2,5 horas menos?

Como saben tenemos un diálogo abierto con los representantes de los trabajadores para llegar a un acuerdo que permita recuperar la jornada laboral de 35 horas para los empleados y garantizar la calidad de los servicios públicos. Espero que lleguemos a un acuerdo desde el compromiso conlos empleados públicos y también desde la responsabilidad. Los servicios públicos sin esas dos horas y media semanales han sido de primer nivel; trabajando 35 horas la sanidad, la educación, la dependencias eran servicios públicos de primer nivel y creo que hay que volver a esa situación. Es verdad que el contexto socioeconómico no es el más favorable para la recuperación de esos derechos sociales, pero creo que lo más importante es cumplir la palabra y los compromisos. A nosotros nos preocupa que el Gobierno de Pedro Sánchez no haya querido pagarnos los anticipos de las entregas a cuenta que nos correspondían a todas las personas de Castilla y León, prácticamente 300 millones que, por cierto, todavía no han llegado; nos preocupa muchísimo más que no nos quieran pagar ni ahora ni nunca la última mensualidad que nos corresponde de la última mensualidad del IVA de 2017. Ese dinero es de las personas de Castilla y León, es para los servicios públicos de Castilla y León. Pero más nos preocupa que Pedro Sánchez esté actuando como Zapatero en 2008, que no nos quiere decir que es lo que podemos esperar de cara al próximo año porque la recaudación no cumple con las expectativas y se está intentando encubrir una crisis económica. Esa es la percepción que tenemos: que Pedro Sánchez por un cálculo electoral de unos días no quiere decir cuál es la verdadera situación de los ingresos en este país y eso afecta a las comunidades autónomas.

¿Se podrán hacer las contrataciones que se precisan para suplir las 2,5 horas

Ese es el problema que ahora tenemos. En el ámbito de la Administración General es fácil, en la educación es relativamente sencillo, pero en la sanidad es algo importante, porque en estos momentos en España no hay especialistas en Atención Primaria y en otras especialidades. Tenemos que garantizar los derechos sociales de los trabajadores públicos, los servicios públicos y de la manera más económica para las arcas de Castilla y León.

¿Habrá el compromiso de la Junta de contar con más dinero?

El problema a veces no es el dinero, es que si no hay profesionales de la sanidad, ¿a quién contratas? Peros sí habría dinero y eso es lo que se tiene que negociar con los representantes sindicales.

Es una hipótesis, ¿pero una falta de acuerdo por las 35 horas podría afectar al Diálogo Social?

No, es algo que queda fuera de la negociación del Diálogo Social. Es un tema que nada tiene que ver, aunque la oposición esté empeñada en meterlo. En el Diálogo Social se tiene que hablar del plan de empleo, de la situación de las cuencas mineras o del cierre de las térmicas con el PSOE. Es curioso, Pedro Sánchez viene mucho a Castilla y León -me parece fenomenal- pero yo le pido que venga a dar certidumbres a la industria del automóvil, a los empresarios, a las personas mayores y a las pensiones. Y eso no lo está haciendo.

¿Qué objetivos se marcan en esta nueva etapa del Diálogo Social?

He hablado de las minas, las térmicas, planes de empleo y, luego, de aspectos vinculados con la despoblación.

Respecto de la reordenación sanitaria, ¿el modelo pasa por concentrar servicios en pueblos más grandes? ¿Puede garantizar que los pacientes de los pueblos tendrán médicos al menos con la misma frecuencia que actualmente?

Yo garantizo la pervivencia de los consultorios locales, pero tenemos que reordenar el ámbito sanitario para que se pueda prestar mejor la asistencia en el ámbito rural. Estamos trabajando en un área piloto en Aliste, Zamora. Hay una propuesta de la Consejería y otra por los alcaldes y tendrán que aportar las asociaciones y los profesionales. Creo que la consejera de sanidad es una persona muy capaz, con un talante muy dialogante y que sabe lo que se trae entre manos: que es garantizar los consultorios, por un lado, mejorando la asistencia sanitaria en el mundo rural. Esta semana Pedro Sánchez ha visitado Castilla y León, pero no conoce esta tierra. Si hay una comunidad en España que apuesta por la protección de los servicios públicos y su garantía en el medio rural y en el territorio es Castilla y León. Nuestro compromiso con la protección de los servicios públicos y en la defensa de las personas que viven en el medio rural es firme y garantizo la pervivencia de los consultores médicos.

Toda esta polémica suscitada cuando se conoció la propuesta de reordenación sanitaria rural y el plan piloto de Aliste, ¿tiene la sensación de que lo han explicado bien o que hay más ruido que realidad?

Hablaba de algunas cosas que las hubiera hecho de otra manera, pues efectivamente tengo que reconocer, yo el primero, que tendríamos que haber explicado mejor las cosas y como presidente lo asumo en primera persona. Pero al margen del papel de algunos que lo que pretenden es generar ruido, hemos orientado el camino, hemos iniciado la vía del diálogo y la transparencia y lo vamos a convertir en uno de los elementos de futuro para que la gente viva en el mundo rural.

¿Supondrá esta iniciativa, como se acusa, un primer paso para recortes o ajustes en el ámbito sanitario?

No, no. Que todo el mundo tenga claro que nuestro compromiso con la sanidad pública es claro, absoluto, tajante, rotundo. Conmigo como presidente, y por parte de todos los que formamos el Gobierno nuestro compromiso con el mundo rural y la sanidad rural es primera necesidad. En ese sentido, niego la mayor.

¿Habrá los mismos médicos en el mundo rural cuando termine el proceso de reordenación?

Lo importante no es si hay los mismos médicos; lo importante es sí se atenderá mejora a las personas que viven el mundo rural. Yo digo que se va a atender mejor, y a lo mejor con más médicos o mejor distribuidos. Entre todos tenemos que hacer un proyecto por la sanidad de Castilla y León. Y una vez más invito al PSOE de Castilla y León a que se siente con el equipo de la consejera de sanidad con su propuesta, si la tiene, para hablar del pacto de la sanidad en Castilla y León. Es sorprendente que el PSOE prefiera pactar con Bildu sobre la sanidad en Navarra a sentarse con la Junta de Castilla y León para hablar de la sanidad.

Otra de las patatas calientes es la ordenación del territorio: el vicepresidente habla de un ideal de fusionar ayuntamientos

Es una posición personal. Cuando habla de eso en su comparecencia en las Cortes, es una posición personal, no como Gobierno. Es algo que lo tenemos muy claro y que él lo ha llevado a rajatabla: distinguir la posición del Gobierno de la posición personal o política de Francisco Igea. Solo voy a poner un ejemplo: la fusión de municipios es una competencia de Ángel Ibáñez, consejero de la Presidencia. Y eso no ha cambiado y no va a cambiar en el futuro.

La ordenación del territorio sí es competencia de la Consejería de Francisco Igea…

La fusión de municipios no entra dentro de la competencia de Ordenación del Territorio; entra dentro de las competencias de régimen local que corresponde a Ángel Ibañez, consejero de la Presidencia. Por tanto, cuando él habla de fusión de municipios, está hablando de su posición, no está hablando de la posición del Gobierno. Insisto: la posición en este ámbito no ha cambiado y no va a cambiar.

¿Cómo entender entonces que se dé una competencia a quien no cree en el modelo territorial?

No tiene nada que ver. Estamos hablando de cómo ordenamos mejor los servicios de la Comunidad, de cómo se prestan los servicios, de que las mancomunidades sean más grandes y más fuertes. Eso no tiene nada que ver con que si se tienen que fusionar los ayuntamientos. Las fusiones de municipios tienen que ser libres y voluntarias y eso es una competencia que no entra dentro de la ordenación del territorio.

El modelo territorial está aprobado por una ley, ¿hasta dónde van a querer avanzar en esta legislatura para su culminación aun pendiente

La idea es apostar por las mancomunidades de interés general para que sean más grandes y más fuertes, pero no me marco ningún calendario.

En la Legislatura pasada se vinculó a la ordenación del territorio, pero está recogido en el Estatuto, en tanto en cuanto se apruebe esa ordenación, ¿habrá un plan de convergencia interior para reequilibrar las distintas provincias?

Ahí tenía que colaborar el Gobierno central, pero estamos llevando a cabo planes específicos de reequilibrio: plan de Soria, plan de las cuencas mineras, plan de Miranda de Ebro y otros planes. Estamos trabajando con los agentes locales en Zamora 10, con el plan industrial 2020 en Ávila. También estamos trabajando con planes territoriales en Salamanca y queremos hacerlo en otras zonas de Palencia y de Segovia.

¿Qué prioridad tendrán en sus políticas esa política de reequilibrio?

Vamos a hacer un esfuerzo importante en esta legislatura en el reequilibrio territorial. Hemos visto como en la EPA se ha conseguido ahora el objetivo perseguido por Herrera de llegar al millón de ocupados, pero nos damos cuenta que hay diferencias entre provincias y tenemos que hacer un esfuerzo mayor en determinados ámbitos. Nuestra apuesta por la transformación digital es fundamental para que la dinamización económica llegue a todos los rincones y, además, va a ayudar a mejorar los servicios públicos en el mundo rural, con ejemplos como la telemedicina.

El Internet rural es uno de sus compromisos de legislatura, ¿quién pagará los casi 130 millones que prevén movilizar?

Primero, las operadoras; en segundo lugar, el Gobierno de España al que vamos a exigir que ponga el dinero que estaba comprometido con el Gobierno del PP; en tercer lugar, la Junta y, en cuarto lugar, diputaciones y ayuntamientos. Lo vamos a hacer teniendo en cuenta el peso, no vamos a exigir a un municipio de 500 habitantes lo mismo que a una diputación o a la Junta. Ahí, en la primera línea va a estar la Junta, pero vamos a exigir una colaboración de similares características al Gobierno de España. Recuerdo que el Gobierno de Rajoy impulsó el Plan de Desarrollo de Redes Fijas con una inversión de 525 millones entre 2018 y 2021, de los que 50,25 eran para Castilla y León.

Qué planes tienen en relación con los presupuestos? ¿va a haber presupuestos el próximo año y cuándo?

Presupuestos el año que viene va a haber, pero necesitamos que el Gobierno socialista nos diga cuáles van a ser las cantidades que vamos a recibir. Pedro Sánchez actúa hoy como Zapatero intentando ocultar una crisis económica y no nos dice cómo evoluciona la recaudación y, por tanto, los ingresos a cuenta para elaborar el presupuesto el año que viene. Están intentando tapar una desaceleración mayor de lo prevista y eso me preocupa muchísimo porque no se puede engañar por segunda vez a la sociedad española por el PSOE.

¿En ningún caso se contempla volver a prorrogar los que ya lo están?

Habrá que hacer una prorroga técnica, pero nuestra intención es que el próximo año haya presupuestos. Esperemos que Pablo Casado gane las elecciones y que eso nos dé certidumbre y estabilidad política, social y económica y las comunidades autónomas podamos hacer frente a la elaboración de los presupuestos.

Andalucía, con Gobierno de PP y Cs, ha presentado unos presupuestos, ¿Por qué no se lo plantean aquí?

Nosotros ya el año pasado, por el Gobierno de Herrera, tomamos una decisión que era esperar a que nos digan las cantidades que vamos a tener. Los presupuestos tienen que hacerse sobre unas bases ciertas. Preferimos esperar hasta que haya un Gobierno con capacidad de elaborar un mínimo proyecto de presupuestos pues no podemos elaborar nosotros el nuestro.

¿Serán capaces de cumplir con el objetivo de déficit si no se abona el IVA?

Vamos a exigir el IVA al Gobierno de España. Es inaudito que se quieran quedar con un dinero de los ciudadanos de Castilla y León. Desde luego si se lo queda el Gobierno de Pedro Sánchez será difícil poder cumplir ese objetivo.

Menos recursos por el Estado y menos recaudación de la Junta con la eliminación del impuesto de Sucesiones y Donaciones, ¿cómo piensan compensan la pérdida de recursos para que no se resientan los servicios públicos?

Este asunto ha despertado una ilusión tremenda en la sociedad de Castilla y León porque era un impuesto injusto. Ese dinero quedará en los bolsillos de las empresas y de las familias y con eso vamos a generar actividad económica y va a aumentar la recaudación. Me parece inadmisible que los socialistas quieran armonizar al alza los impuestos, además de injusto.

Se dice que esa medida solo beneficia a los que más heredan y no a la clase media.

La eliminación de un impuesto como el de sucesiones y donaciones de padres a hijos es siempre muy buena noticia, que va a ayudar a toda la sociedad porque permitirá que el dinero quede en manos de la iniciativa privada para poder crear riqueza y empleo.

Todos los anuncios realizados en estos meses son de gasto en un escenario de menor crecimiento económico, ¿cómo se paga todo eso?

Muchas de esas medidas van a permitir el crecimiento económico: si apostamos por el internet rural, permitimos que más empresas se instalen y creen empleo de calidad; cuando hablamos de conciliación, hablamos de calidad en el empleo; de una política fiscal inteligente… y ello nos va a permitir aumentar la recaudación del IRPF porque genera una dinámica económica positiva. Todo lo contrario de lo que está haciendo el Gobierno socialista, que está hablando de más de 11.000 millones de promesas electorales y no hay crecimiento económico porque no está adoptando las medidas adecuadas: bajar impuestos, el estímulo de la economía. Por ejemplo, la bajada del suelo industrial va a permitir el establecimiento de nuevas empresas y más empleo en Castilla y León.. No solo queremos abaratar el suelo sino que queremos financiar a aquellos compradores de suelo público con préstamos financieros de la Junta.

¿La Junta prevé adelantarse con algún plan específico ante la situación de menor crecimiento económico para evitar el impacto o paliar una desaceleración?

He mencionado dos medidas, en función de como evolucionen los acontecimientos anunciaremos más medidas. Todas las medidas que salen del Diálogo Social van orientadas a más y mejor empleo para hombres y mujeres. Hemos llegado al millón de ocupados, no solo baja el paro porque se va la gente, como dicen algunos, ahora sube el empleo y nunca como hoy ha habido tantas mujeres trabajando en Castilla y León en toda la historia.

Política demográfica: hubo una Agenda, un estrategia y, ahora un estudio, ¿pero habrá partidas concretas para la lucha contra la despoblación?

Todo mi discurso de investidura está impregnado del reto demográfico. El estudio es una medida concreta en lo que tendrán que trabajar los grupos en las Cortes. Cuando hablo de garantía de los servicios públicos en el mundo rural, cuando hablo de que internet llegue a todos los rincones, cuando hablo de apostar por la industria agroalimentaria, facilitar suelo público o las medidas de conciliación, ¿no es luchar contra la despoblación? Son medidas claras y concretas.

El presidente de las Cortes ha propuesto suprimir la Fundación Villalar cuya constitución es un acuerdo de Comunidad para acrecentar el sentimiento autonómico y apoyar la fiesta de Castilla y León, ¿cómo lo valora? ¿quién asumiría las funciones?

La supresión de la Fundación Villalar corresponde a sus patronos. Creo que la filosofía es que tenemos que seguir potenciando la identidad regional y, si lo tiene que asumir la Junta por una o varias consejerías, se hará. Lo importante no es el instrumento, sino que se siga apostando por la identidad regional. Es verdad que el hecho provincial en esta tierra tiene mucha importancia y es perfectamente compatible con la existencia de la Comunidad Autónoma que forma parte de un proyecto común, que es España.

¿Pero le gusta la idea de suprimir la Fundación Villalar: el PP es uno de sus patronos?

Nosotros acordamos la reflexión, el análisis y si hay que suprimir la fundación pues se suprimirá, pero no me parece que eso sea un elemento esencial en estos momentos. La idea es continuar mejorando una conciencia regional compatible con las provincias y comprometido con España. Cómo se haga, no voy a decir que no sea importante, pero se puede hacer desde la Junta.

El PSOE ha iniciado la legislatura con un discurso duro ¿Es optimista en que podrán llegar a acuerdos de Comunidad o asume ya que no será así ?

Le pido a Luis Tudanca que asuma la situación. Hay un Gobierno comprometido con la transformación de esta tierra y con los intereses de las personas. Es necesario el concurso de todas las fuerzas políticas, también del PSOE. He hablado del pacto por la sanidad y no han querido ni sentarse y ha roto unilateralmente un pacto por la financiación autonómica para reclamar lo que nos corresponde por derecho y para reclamar un nuevo modelo, porque el que hay es malo y antiguo.

¿Alguna cuestión más le gustaría meter en los pactos de Comunidad con el PSOE?

Es fundamental que haya un pacto de estado por el reto demográfico y tenemos que estar ahí desde una posición común de Castilla y León. Me gustaría que defendieran con el mismo ardor de otros tiempos las térmicas, ahora que está Pedro Sánchez gobernado en España y que las quiere cerrar. Me gustaría que Tudanca defendiera las térmicas y que el PSOE de Castilla y León no se escondiera.

Su vicepresidente se caracteriza por una intensa actividad en las redes y fuera de ellas, ¿se ha sentido incómodo con algunas de sus opiniones o actuaciones?

Son sus opiniones, cuando utiliza el twiter personal. Lo que hemos hablado, y él lo tiene claro, que tiene que deslindar bien lo que es una opinión personal de su ejercicio como portavoz del Gobierno autonómico. Hasta ahora, a mi no me ha chirriado nada, lo está cumpliendo a rajatabla.

¿Algunos de los ruidos de este tiempo le han molestado?

Sí, pero en la política siempre hay ruido. Los que me molestan son los que producen artificialmente. Los socialistas están predicando por todas las provincias que se van a cerrar no sé cuántos consultorios, pero eso es falso. El ruido basado en una mentira, me molesta; lo aguanto porque sé que son las reglas del juego, pero una mentira es una mentira lo repitan una y mil veces.

En un desayuno informativo en Madrid dijo que las cosas entre los dos socios se lavaban en casa, ¿han tenido que lavar mucho en este tiempo?

No, lo normal. Menos de lo que la gente se piensa. Vuelvo a decir: he vivido un Gobierno monocolor y a veces ha habido tensiones importantes. Tengo que destacar como muy positivo el ámbito de colaboración y buen rollo. Quiero agradecer el esfuerzo de todos los que formamos parte del Gobierno, de las dos fuerzas políticas y de quien firmó conmigo el pacto el 2 de julio: el esfuerzo a Paco Igea.

¿Teme que el resultado del 10N afecte a la gestión del Gobierno autonómico?

No. Hemos dicho que la Junta no se presenta a estas elecciones, se presentan las fuerzas políticas. Como presidente del PP no concibo otra forma de presentarme a unas elecciones, que es intentar convencer al mayor número posible de personas. Tengo claro que sí queremos cambiar las cosas en este país, si queremos cambiar a Pedro Sánchez, la única manera que veo es respaldar la candidatura del PP y de Pablo Casado.

¿Se ha recuperado el PP de Castilla y León ante estas elecciones?

Las afrontamos con ilusión renovada, con muchas ganas, con mucha esperanza y estamos convencidos de que podemos recuperar el respaldo mayoritario de las personas de Castilla y León. Desde el respeto a todas las fuerzas políticas, y nuestros socios, pero nosotros queremos ganar las elecciones en todos y cada uno de los municipios.

Después de las elecciones será el momento de plantearse movimientos en algunos ayuntamientos con mociones de censura, como en el caso de Burgos donde quedó pendiente por PP, CS y Vox

No tiene nada que ver las elecciones generales con las autonómicas y locales. De cara a las elecciones generales, el voto al PP es el que suma, que nos une a todos y el voto a Pablo Casado es el que apuesta por un presidente que tiene como objetivo fundamental unir a los españoles y apostar por una economía dinámica y garantizar las políticas sociales. En el caso de Burgos, por el que me preguntan, una moción de censura será sólo como consecuencia de la mala gestión de la ciudad.

¿Cómo son sus relaciones con Pedro Sánchez?

La primera vez que le he visto fue el Día de la Fiesta Nacional. También le he dirigido una carta que no tuvo a bien contestarme. Me parece bien que venga Pedro Sánchez a Castilla y León, pero que venga a dar certidumbre a los empresarios, a las personas de la Comunidad, que venga a decirnos que nos va a pagar lo que nos corresponde para tener más empleo y para garantizar los servicios públicos.