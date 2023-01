Manuel Ferreiro será el candidato de UPL a la Alcaldía de Ponferrada

El secretario general de Unión del Pueblo Leonés, Luis Mariano Santos (D), junto al secretario comarcal del Bierzo y procurador en las Cortes de Castilla y León, José Ramón García (I), presentan al candidato a la Alcaldía de Ponferrada para las próximas elecciones municipales, Manuel Ferreiro (C). / C. Sánchez

UPL presentó este lunes a su candidato a la Alcaldía de Ponferrada, el que fuera locutor de la cadena Cope en el capital del Bierzo y jefe de prensa del Ayuntamiento durante el mandato de la exalcaldesa Gloria Fernández Merayo, Manuel Ferreiro. El partido leonesista vuelve así a presentar candidato a las elecciones municipales en Ponferrada, una circunstancia que no se daba desde los comicios de 2011.

Ferreiro fue presentado por el secretario general de la UPL, Luis Mariano Santos, y el secretario comarcal en el Bierzo y procurador, José Ramón García. Santos señaló que esta candidatura "sigue la línea iniciada por José Ramón García de defender los intereses de los bercianos" y aseguró que "tendrá todo el apoyo del partido para que Ponferrada disponga de la representación que se merece y cambiar la cara de la política berciana".

Bercianismo inclusivo

Manuel Ferreiro tiene 56 años, está casado y tiene una hija. Graduado en Magisterio, durante 30 años ejerció como periodista y locutor de radio en Cope Bierzo hasta que en 2015 se incorporó al equipo de Gloria Fernández Merayo como reponsable de prensa del Ayuntamiento de Ponferrada.

El flamante candidato leonesista, por su parte, afirmó que "defiendo un bercianismo inclusivo y no excluyente, que permita al Bierzo volver a ser una provincia integrante de una autonomía que respete los derechos históricos del Reino de León, al que el Bierzo, como centro del noroeste peninsular, no puede renunciar a pertenecer". Entre sus objetivos electorales, Manuel Ferreiro se marcó "ayudar a la ciudad y buscar una mejor calidad de vida para los ponferradinos y ponferradinas. Aspiro a ser la voz de los sin voz, de aquellos incorformes que no se sienten representados. El objetivo es sumar y no rechazar iniciativas que son positivas para Ponferrada".

Sobre su candidatura, Ferreiro advirtió de que será "muy reivindicativo" y adelantó que contará con una lista, aún no desvelada, "que responda a las necesidades de los ciudadanos de una Ponferrada que pierde casi dos habitantes al día y no vive su mejor momento".