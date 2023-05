Manuel Ferreiro: "Nosotros no somos ni de derechas ni de izquierdas, somos un partido de la gente"

Manuel Ferreiro, candidato a la Alcaldía de Ponferrada por UPL Bierzo. / QUINITO

Entrevista a Manuel Ferreiro, candidato a la Alcaldía de Ponferrada por UPL Bierzo para las elecciones del próximo 28 de mayo.

¿Qué le llevo a presentarse a candidato a la Alcaldía de Ponferrada?

Después de muchos años como periodista y analista político y después de mi paso por el ayuntamiento como jefe de prensa, me hice una idea de un proyecto político que tenia en la cabeza que en poco se parece a lo que yo estaba acostumbrado a ver. Quería cambiar a Ponferrada desde una acción política diferente y estaba latente en mí, en temas de conversación con amigos, en reuniones sociales, y hasta que llegó el momento oportuno, inesperado por mi parte. Conocí a José Ramón García, procurador en las Cortes autonómicas, y me conoció de tomar una caña, de charlar de política, y me ofreció la posibilidad de encabezar las listas a la Alcaldía de Ponferrada. Yo le dije que lo tenía que pensar, lo hablé con la familia, lo hablé con los amigos más directos, de los cuales alguno forma parte de este proyecto, y les puse unas condiciones. La primera, trabajar con absoluta libertad aunque perteneciéramos a las siglas de UPL y coincidimos con ellos en muchas cosas, nosotros somos bercianos inclusivos pero también somos leoneses. Y entre las condiciones más importantes era hacer una lista blanca, con gente que no tuviese pasado político, y ello nos ha llevado a conseguir un grupo humano impresionante, una mezcla de gente joven y que refleja la sociedad, desde arquitectos, abogados, dependientes de supermercado, pre-jubilados de banca… Han tomado el proyecto con la ilusión que yo se lo presenté, es decir, resolver los temas comunes de Ponferrada para hacer una ciudad de futuro sin intentar ponernos medallas y marcarnos otro estilo de política.

¿Cómo valora los cuatro años de mandato del actual equipo de gobierno?

Creo que han sido malos porque la historia de nuestros vídeos virales hablan de un paso de cebra, de un autobús que deja a los viajeros en un prado, de un carril bici que termina en un muro, ellos dicen "no, eso ya estaba ahí", pero es que efectivamente estaba ahí y sigue ahí. Hay una ciudad que ellos nos venden como un trampantojo que es muy bonita, Ponferrada 4.0, baldosas anticontaminantes, peatonalizado el centro… después hay otra realidad de otro municipio y de otra ciudad con barrios abandonados, limpieza solo en el centro, servicios básicos que necesitan un cambio absoluto, mantenimiento de aceras, arbolado, transporte público, mobiliario urbano, los pueblos unos bien atendidos y otros ignorados... Hay como una Ponferrada de primera, que es la que ellos quieren vender, y una Ponferrada claramente de segunda, con una presión impositiva altísima, donde los ciudadanos no ven que eso retorne en beneficio de sus servicios, y después el poder que ha tenido el alcalde de apoderarse de acciones públicas y municipales para hacer sus vídeos particulares y presentarnos esa ciudad que parece la más moderna del mundo y no es así.

La gran decepción que a mí me ha causado cuando en el caso de Pedro Muñoz el alcalde de Ponferrada no rompió ese pacto, o al menos se sometió a una moción de confianza, porque es un gobierno que está sustentado por Coalición por El Bierzo, que no tiene escrúpulos de ningún tipo de mantener a cualquiera en el gobierno a costa de ellos poder tener alguna dedicación. Y después por Podemos, la Ley del Solo Sí es Sí que jamás la ha mencionado el alcalde. Cuando ocurrieron los lamentables hechos que aún tienen en libertad a Pedro Muñoz, y lo que reclamamos es un juicio que Raquel se merece como cualquier otra persona, que el alcalde haya sido tan tibio en ese asunto... Y no podemos olvidar que Iván Alonso es el discípulo de Pedro Muñoz y que fue el alumno aventajado de Tarsicio Carballo, que cuando le fallaron las fuerzas al PSOE porque se le marchó uno de los concejales no tuvo en ningún momento escrúpulos para hacer la política personal que le interesa a él.

Ahí me ha decepcionado mucho el PSOE, nos da una imagen de una gestión limpia y clara y transparente y es todo lo contrario. Una ciudad magnífica, viva, y es todo lo contrario, donde estamos perdiendo prácticamente dos habitantes con día.

¿Cuáles cree que son los principales proyectos que hay que llevar a cabo en el municipio?

Tienen que estar enfocados ahora mismo para intentar frenar esa demotanasia, esa sangría de población que nos lleva a un callejón sin salida. Hay que hacer todos los proyectos necesarios para romper esa pérdida de población y lo vamos a conseguir mejorando el día a día de las personas, ordenando la ciudad, y para eso tenemos una serie de puntos. En mejorar la ciudad de Ponferrada hemos sido los primeros en decir que queremos eliminar la zona azul, pagamos ya un impuesto de circulación muy altos. Es posible pero con una nueva Ordenanza Reguladora de Aparcamiento. Nosotros hemos hablado con ciudades importantes sobre cómo afrontan la situación sin tener ORA azul, queremos zona azul pero con regulación.

Nosotros no estamos a favor de la Zona de Bajas Emisiones, creemos que es innecesaria porque tenemos la suerte de una Ponferrada no solo patrimonio cultural sino natural, no tiene contaminación el centro de Ponferrada. Tiene posiblemente más contaminación el barrio de Cuatrovientos y otras zonas, y tenemos una Zona de Bajas Emisiones que es el casco antiguo, para que queremos dos. Ellos quitan aparcamientos en el centro de Ponferrada, nosotros queremos poner. Mejorar las calles y los barrios con un plan director del arbolado y hacer un estudio de cómo poder sustituir los árboles para que no sea un saco sin fondo la inversión que hay que hacer todos los años en aceras. Que Ponferrada no se quede como ciudad aislada, reivindicar las frecuencias de trenes, reivindicar el AVE, luchar por la A-76, luchar por la autovía del Espino, esto sería mejorar el día a día.

Un punto clave, importantísimo, es crear empleo. Para eso proponemos la creación de la concejalía de Empresas y Negocios porque así nos lo han trasladado los emprendedores; una ventanilla exprés para simplificar la burocracia y los trámites administrativos; a los emprendedores los vamos a coger intentando crear una bolsa de suelo industrial y sobre todo, apoyándoles en las reducciones fiscales; estamos elaborando un calendario de eventos que le dé flujo a la ciudad a otras zonas que no solo sean la Zona Alta, dinamizando la ciudad; promocionar Ponferrada como ciudad empresarial y de congresos; potenciar el Camino de Santiago, proponiendo que cuando los peregrinos lleguen al castillo sigan el Camino Francés o darles una alternativa para que pasen por el centro de Ponferrada; modificar la ordenanza del mercado de abastos porque está obsoleta, con concesiones a largo plazo y una idea de traspaso de negocio casi generacional; un vivero de empresas tecnológicas y promoción de la industria agroalimentaria.

El tercer punto importante sería ayudar a los jóvenes, apoyar la formación y la cualificación profesional en colaboración con el ayuntamiento; acompañamiento en la puesta en marcha de un negocio agilizando todos los trámites e implementar ciclos superiores de FP. Hemos presentado dos Proposiciones No de Ley, una sobre renovables y otra sobre solar térmica. Nos consta que la Junta ya se ha puesto en contacto con un instituto de Ponferrada diciendo que si estarían dispuestos a asumir la formación técnico superior de la FP de solar térmica. También hemos presentado una PNL para ciclos medios en gastronomía, turismo y cocina, y también ha tenido una respuesta de la Junta con un instituto de Bembibre porque lo había solicitado otros años y les preguntó si seguían manteniendo esa propuesta. Nosotros pertenecemos a un partido pequeño pero con representación en las Cortes autonómicas y a través de nuestros procuradores, en particular el berciano, se han articulado estas PNL. ¿Qué hacen otros partidos? El PRB no puede hacer esto, se limita a apoyar al que manda y le interesa. CB no lo puede hacer, depende de quién esté gobernando.

También queremos pensar en los mayores, poner en marcha una oficina itinerante de información y trámites en todos los barrios y pueblos del municipio porque tenemos una población mayor importante en Ponferrada y sigue habiendo una brecha digital. Vamos a recuperar actividades en los centros cívicos como los bailes de fines de semana de antes de la pandemia y guiarles en lo que necesiten. Hemos incorporado más asuntos en nuestro programa en lo referido a la mujer, ampliación del servicio del centro municipal de atención a la mujer para garantizar la asistencia a las personas en el entorno de la víctima, la elaboración y puesta en marcha de planes de igualdad en las empresas e incrementar el número de agentes de igualdad en una plaza en Ponferrada.

Nosotros no somos ni de derechas ni de izquierdas, somos un partido de la gente que hemos hablado mucho y mantenido reuniones con diferentes colectivos y de ellos ha salido este programa.

¿Qué cree que necesitan los vecinos de Ponferrada? Y en esta línea, ¿Qué cree que necesitan los jóvenes para quedarse a vivir en Ponferrada y en el Bierzo?

Lo primero, tener una ciudad que sea acogedora. Lo segundo, tener puestos de trabajo. Están cerrando empresas, está cerrando el comercio. Lo más importante para que los jóvenes se queden en Ponferrada es que encuentren unas condiciones adecuadas para poderse desarrollar y cumplir sus expectativas. La ciudad es aburrida y faltan oportunidades para los jóvenes. Tenemos que hacer una ciudad que no deje atrás a nadie, que cuente con todo el mundo y sobre todo tener puestos de trabajo, si no es imposible, se van fuera y se van con un gran talento, es gente que está preparada y sin embargo, no pueden desarrollar ese potencial ni en Ponferrada ni en el Bierzo. Desgraciadamente esa es la realidad. Tenemos que ayudar a las a empresas a que se asienten aquí, que creen riqueza y todo lo demás va en paralelo.

¿Cómo ocurrió la idea de hacer una campaña a través de TikTok? ¿Qué objetivos tenían con esta acción? ¿Los han conseguido?

Yo creo que las expectativas se han superado con creces. Cuando me preguntabas al principio cómo surgió este proyecto, hicimos una serie de reuniones y teníamos claro que partíamos de una situación sin representación en el ayuntamiento, unas perspectivas de una gestión política diferente y un proyecto novedoso y con gente que igual no podía aportar muchas cosas en el ámbito de la política peros sí en el ámbito particular. Hablamos de utilizar las redes sociales de una forma inteligente, conociendo por parte del equipo cómo funcionan las redes, hubo una tormenta de ideas y decidimos optar por denunciar situaciones que pasan desapercibidas en la ciudad pero que reflejan parte de lo que es, con un tono irónico pero queriendo llegar a los jóvenes que es como se puede llegara ellos. Empezamos con Instagram, Facebook y Twitter y una persona ajena al equipo y otra del equipo que dijeron que había que apostar por TikTok también porque estaba llegando a los jóvenes con videos cortos y simpáticos y de una forma más directa. Desde el primero vídeo fue sorprendente.

Ahora tenemos cantidad de personas que se ponen en contacto con nosotros a través de las redes sociales para animarnos y pidiendo que visitemos el banco en el parque no sé qué, la calle en el barrio no sé cuanto, que hay un montón de basura en Flores del Sil, que hay un montón de arena en no sé donde... Y tenemos que pedirle disculpas a todos porque antes de las elecciones no vamos a llegar con vídeos a todo, pero sí llegamos al gobierno intentaremos seguir en esa línea de contacto directo con los jóvenes y solucionar sus problemas. Sentimos impotencia de no poder atenderlos a todos pero lo haremos. Todos estos jóvenes que están en las redes sociales y que nos animan, aquellos que puedan ejercer el voto en Ponferrada, es el momento en que nos pueden ayudar. Nosotros de cualquier modo estamos súper satisfechos, ha sido increíble y no lo vamos a dejar morir.

¿Qué le diría a los vecinos de Ponferrada de cara a las elecciones del 28 de mayo?

Sería muchas cosas pero lo que les quiero trasladar es que no nos pueden ahora mismo calificar, considerar como los demás. Son todos los políticos iguales, nosotros no, somos un proyecto que no hemos llegado al ayuntamiento. Me niego, no somos como los demás políticos. Nos tienes que juzgar cuando estemos en el ayuntamiento, ahora tampoco nos puedes criticar.

Somos un partido trasversal, de mirar de tú a tú a la gente. No queremos ponernos medallas, lo único que pedimos es su ayuda con el voto y nosotros devolvérselo con una gestión municipal diferente a la de estos momentos. Queremos hacer de Ponferrada un municipio de futuro, donde se viva bien, se trabaje bien, se disfrute bien y nadie se quede atrás.

Nuestro lema es somos tu voz, la voz de los sin voz, la voz de los que se sienten defraudados, insatisfechos, y por eso pedimos que su voz se convierta en su voto, nada más. Ahora es el momento de pedir su voto para poder demostrar que vamos a llevar a cabo una gestión diferente.