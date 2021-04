Manuel De la Fuente, durante el pleno de este jueves. En primer término, el alcalde, Olegario Ramón / QUINITO

El concejal no adscrito del Ayuntamiento de Ponferrada, Manuel De la Fuente, respondió a través de un comunicado al discurso del alcalde, Olegario Ramón, en el Pleno de este jueves, en el que aseguraba que había contado con él para ir en las listas debido a que De la Fuente tenía la aspiración de ser concejal y, “por edad, pensé que podría ser su última oportunidad”.

En su escrito, De la Fuente afirma que fue la secretaria de Organización del PSOE, Carmen Morán, quien se puso en contacto con él para ir en la lista que encabezaba Ramón: “Yo le contesté que a mi edad ya no quería ser concejal y, si tenía que ir en la lista, cuanto más abajo mejor, pero me contestó que tenía que ir de 9. Entendí rápido este mensaje: lo que quería es que Olegario Ramón saliera elegido alcalde con los votos de todas las personas muy próximas a mí, como antiguos compañeros de Endesa, deportistas, aficionados al deporte y mucha otra gente que me conoce en la ciudad”.

Con este argumento, el concejal no adscrito defiende la propiedad de su acta de concejal, ya que, entiende, “se la debo sólo y exclusivamente a los votantes que antes aludía y que en gran número me apoyaron en las urnas”, e insiste en que “en las elecciones municipales se vota a las personas, no a las siglas”. “No voy a entregar mi acta de concejal aunque me lo pidan una treintena de afiliados con el alcalde a la cabeza y la secretaria de Organización con el envío de una carta el pasado 9 de abril, en la que con tono desafiante ponía en tela de juicio mi ética y mi conducta”.