Manuel de la Fuente "no descarta" la candidatura del Partido Socialista Libre Federación en Ponferrada las próximas elecciones

El concejal no adscrito, Manuel de la Fuente. / EBD

El concejal no adscrito del Ayuntamiento de Ponferrada, Manuel de la Fuente, asegura que "no se piensa integrar" en ninguna candidatura y que todavía no ha decidido si se va a presentar o no a las municipales.

De la Fuente, que pertenece al Partido Socialista de Libre Federación desde hace aproximadamente 6 meses, de cuyo Comité ejecutivo forma parte, sostiene que "no se descarta que haya candidatura de este partido en Ponferrada" las próximas elecciones.

Este partido, que es nacional y se fundó "hace varios años", surgió como consecuencia de la agrupación de los expulsados y rescindidos del Partido Socialista, explica el concejal no adscrito.

El PSLF no contará con una sede local, sino comarcal, tal y como avanza Manuel de la Fuente, y en sus candidaturas también se integrarán las compañeras y compañeros de Cacabelos entre los que se incluyen las dos concejalas de Socialistas por Cacabelos que forman parte de dicho partido.