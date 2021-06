Manuel García pide a Javier Santiago que aclare si su candidatura “es un caballo de Troya de la UPL”

Manuel García durante la presentación de su candidatura a presidente provincial del PP. / Campillo

El alcalde de Villaquilambre y aspirante a presidir del PP de León, Manuel García, pide a su oponente, Javier Santiago Vélez, que aclare si la precandidatura que lidera “es un caballo de Troya de la UPL” después de haber constatado -señala en un comunicado- “una estrecha relación entre afiliaciones realizadas por Vélez y la formación leonesista”.

Hace una semana, apunta, el líder de la UPL, Luis Mariano Santos, “se jactó en las Cortes de Castilla y León, de la entrada del leonesismo en el Partido Popular leonés”, algo que Manuel García considera “gravísimo” y añade que “no todo vale para ganar y menos vender el partido”. “Espero que Javier Santiago Vélez explique esta situación y los mensajes que Luis Mariano Santos ha trasladado”, reclama García.

Además, hizo un nuevo un llamamiento “a respetar las reglas del juego que deben de guiar las normas de este proceso y que están bien claras en los estatutos del partido”.

“En este congreso tiene que votar la gente que tiene derecho y no los que se cuelen por la puerta de atrás o los que tengan una estrecha relación con otras formaciones políticas. Lo he dicho muchas veces y lo repito, no sólo es ganar, también es cómo se gana, y no todo vale”, concluye.