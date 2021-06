Manuel García pide no votar en las primarias del PP de León para evitar “blanquear un proceso lleno de irregularidades”

Manuel García durante la presentación de su candidatura a presidente provincial del PP. / Campillo

El alcalde de Villaquilambre (León), Manuel García, hizo hoy, martes 22 de junio, un llamamiento a quienes le apoyan como candidato a presidir el PP provincial para que no acudan a votar en las primarias que celebra durante toda la tarde la formación. “Pido a la gente que me iba a votar que no participe, que no blanquee esta sinrazón, este proceso y seguiremos hasta el final, que es una seña de identidad que me ha caracterizado siempre. Voy a seguir hasta el final”, anunció.

García afirmó que tras ser rechazadas las medidas cautelares que solicitó mantendrá la vía judicial abierta, con la próxima presentación de una demanda ante lo que considera “gravísimas irregularidades” en el proceso de primarias que le enfrenta al alcalde de Almanza y senador, Javier Santiago Vélez.

Entre sus quejas destaca que a su candidatura no se le ha facilitado el censo del partido, que considera “inflado”. “No ha pasado por el comité ejecutivo de León; el último se celebró el 12 de noviembre y a partir de ahí nos consta un número importante de afiliados al Partido Popular que no ha pasado por el trámite reglamentario”, remarca. También afirma que no se les ha dejado “actuar y tener un control sobre el proceso y nos parece inaceptable”.

“Sabemos que es un proceso que está viciado”, apuntó antes de detallar que se ha dirigido a los comités de derechos y garantías autonómico y nacional del partido y al comité organizador del proceso y del congreso en el que se elegirá al nuevo presidente sin obtener ninguna respuesta, además de las diversas denuncias públicas que ha hecho.

Ante esta situación, tras comentar que el proceso puede paralizarse por parte del partido antes del 18 de julio, cuando se proclamará al nuevo líder provincial, Manuel García considera que no tiene más remedio “muy a nuestro pesar que no acudir hoy a votar y ponerlo en manos de la justicia de nuevo”.