Manuel Jabois será o pregoeiro da Feira do Viño de Valdeorras

Manuel Jabois. / VD

A XXIV Feira do Viño de Valdeorras terá un pregoeiro de luxo. O xornalista e escritor Manuel Jabois, nado en Sanxenxo en 1978, será o encargado de dar o puntapé inicial co que arrinque oficialmente o escaparate vitivinícola máis sobranceiro dos viños do noso territorio amparado, un foro que se celebrará os vindeiros 8 e 9 de xullo no recinto feiral de Viloira, no Concello do Barco.

O pregón de Jabois está axendado para a mañá do sábado 8, inmediatamente antes do acto institucional de apertura da feira. "A súa talentosa prosa, plasmada en numerosas columnas e artigos de opinión e en máis de media ducia de obras, entre as que se inclúen varias novelas, e a súa aguda e escéptica mirada da actualidade foron dúas das razóns determinantes para a escolla de Manuel Jabois como pregoeiro desta edición da Feira do Viño", destaca o presidente do Consello Regulador, José Ramón Rodríguez.

"Estamos expectantes por coñecer o que ten que dicir sobre o godello e sobre o resto de variedades da nosa denominación de orixe quen, sen dúbida, é un dos autores máis notables do panorama español actual", engade o máximo responsable do organismo vitivinícola.

José Ramón Rodríguez quere animar a desfrutar do pregón a todos os habitantes de Valdeorras e tamén a aqueles que decidan achegarse ata o Barco, procedentes doutros puntos xeográficos, para degustar os brancos e tintos da comarca durante a fin de semana na que terá lugar a Feira do Viño.

Sobre Manuel Jabois

Sobre Jabois Manuel Jabois gañou en 2003 o Premio Nacional de Xornalismo Julio Camba. Durante a súa dilatada carreira, escribiu para diferentes cabeceiras galegas e estatais e na actualidade colabora habitualmente con varios dos medios do Grupo Prisa. Amais disto, conta con sete obras publicadas por diferentes editoriais entre as que se atopan as novelas Malaherba ou Miss Marte.