Manuel Merillas se impone en la Zegama-Aizkorri

Manuel Merillas celebra su victoria en la Zegama-Aizkorri. / Golden Trail World Series

El berciano Manuel Merillas logró un nuevo hito en su dilatada carrera en el atletismo de montaña tras imponerse por primera vez en la prestigiosa Zegama-Aizkorri, la prueba vasca que abre el calendario de las Golden Trail World Series. El de Valseco, que se había subido al pódium en la edición de 2022, se quitó así una espinita que tenía clavada con esta carrera.

La prueba estuvo marcada por la lluvia, el frío y el viento, que alcanzaba ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora y provocaba una sensación de temperatura negativa en la cima. Así las cosas, la organización decidió cortar la cresta del Aizkorri, llevando a los corredores por un sendero algo menos alto, pero manteniendo aproximadamente la misma distancia total de la carrera.

Tras la victoria, Manuel Merillas aseguró que "me he sentido bien hoy. Confieso que se ha salido muy rápido, pero me he alimentado bien y he notado que las piernas respondían a la perfección, así que he podido recuperar durante la bajada. El año ha comenzado muy bien con esta primera victoria en las Golden Trail World Series y un primer triunfo en Zegama. Me he preparado bien, no específicamente para Zegama, pero cuando miras mi tiempo, es más rápido que el del año pasado, así que estoy muy contento".

RESULTADOS

Hombres

1 – MANUEL MERILLAS (SCARPA – ESP): 3:42:01 (+200 pts)

2 – ELHOUSINE ELAZZAOUI (PIN MOUNTAIN RACING – MAR): 3:42:28 (+188 pts)

3 – JONATHAN ALBON (THE NORTH FACE – UK): 3:45:01 (+176 pts)

4 – RÉMI BONNET (SALOMON/RED BULL – SUI): 3:48:19 (+166 pts)

5 – ROBERT PKEMBOI (SKYRUNNERS KENYA - KEN): 3:49:25 (+156 pts)

Mujeres

1 – DANIELA OEMUS (SALOMON – GER): 4:31:54 (+200 pts)

2 – CAITLIN FIELDER (SALOMON – NZL): 4:34:04 (+188 pts)

3 – THERES LEBOEUF (LEBOEUF/COMPRESSPORT – SUI): 4:37:41(+176 pts)

4 – SYLVIA NORDSKAR (HOKA ONE ONE/ DÆHLIE – NOR): 4:43:57 (+166 pts)

5 – BLANDINE L'HIRONDEL (EVADICT – FRA): 4:48:32 (+156 pts)