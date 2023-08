Manzaneda ofrece conciertos y citas deportivas hasta el final del verano

Estación de Montaña de Manzaneda. / VD

Una decena de actividades deportivas y lúdicas tuvieron la Estación de Montaña como escenario desde que comenzó el verano y otras tantas se han programado hasta el inicio del mes de septiembre. La Transgalaica, Extrema Manzaneda o la Copa de España DH fueron algunos de los eventos deportivos celebrados las pasadas semanas y el calendario para este mes de agosto arrancará el día 12 con CicloSil, una marcha ciclista que discurrirá por los paisajes más emblemáticos del corazón de Galicia.

Este fin de semana la música será protagonista con el concierto de Failim, en el marco del ciclo “Ellas Cantan” y en el que se interpretarán temas de artistas como Sting o Luz Casal, entre otros. Se trata de una banda de pop/rock que nació en el año 2015, que lidera Susana Romasanta y que cuenta con un repertorio animado y participativo con el público. Los conciertos seguirán a lo largo de los próximos fines de semana con Alo Jazz (12 de agosto) y Two in the mirrow (26 de agosto).

La programación de la Estación de Montaña Manzaneda se extenderá también hasta las últimas semanas del verano y, en el ámbito deportivo, se han organizado las siguientes propuestas.

12 de agosto: Marcha Ciclista CicloSil.

19 de agosto: Gladiator infantil.

3 de septiembre: Marcha ciclista Federación.

Y a todo ello se sumarán las actividades de la propia Estación de Montaña con un rocódromo infantil, varios campos de paintball o parques multiaventura para niños, entre otras propuestas. Complementarán las ya ofertadas el año pasado: bike park adulto y junior, rutas a caballo, tiro con arco, telesilla turístico o piscina y circuito termal.

La Estación abrirá el 100% de sus instalaciones y servicios de viernes a domingo, mientras que durante el resto de la semana ofrecerá alojamiento y restauración, además de la piscina y el spa.

Tanto las novedades como el resto de propuestas pueden consultarse haciendo clic aquí.