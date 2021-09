El Marca muestra la ‘Introspección’ de Judd de la Cruz

‘Árbol’, de Judd de la Cruz. / EBD

El Museo Arqueológico de Cacabelos (Marca) inaugura el próximo 17 de septiembre la exposición fotográfica ‘Introspección’, de la fotógrafa berciana Judd de la Cruz, una muestra de imágenes impresas en placas de aluminio y con un fuerte sentimiento expresionista.

De la Cruz expresa en esta obra “la vergüenza, la culpa, el miedo, la inseguridad, la pérdida de identidad, la adicción, la traición, la ansiedad, la depresión, el pánico. Todas esas emociones, tan comunes, tan profundas, tan evitadas y tan tabú, dieron paso a mis fotografías, con el único propósito de mirarlas de frente, de verme por dentro, de vomitar la oscuridad de mi interior, que no se debe, no nos dejan o no nos enseñan a mostrar y a vivir con ella. Para dar paso a la luz, para vivir entre todo y todas las que habitan en mi interior”.

Judd de la Cruz inició sus estudios de fotografía en el C.I.F.P. Rodríguez Fabrés de Salamanca y en la escuela de Imaxe e Son de A Coruña finalizó la especialidad de Realización de Proyectos Audiovisuales y Espectáculos. Se ha dedicado a la fotografía profesional durante siete años, comenzando en Fotoforsis en Santander y posteriormente en Foto Bierzo, en Cacabelos.