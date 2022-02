La marcha blanca inicia su camino desde Villablino

Salida de la marcha blanca por la sanidad desde Villablino. / P. Castro

Alrededor de 300 personas, y quinientos pies, han puesto rumbo este lunes hacia Ponferrada en la que ya se considera la marcha blanca en defensa de la Sanidad de Laciana y El Bierzo. Un poco más tarde de las 10:00 horas, la columna arrancaba su peregrinaje, que le llevará hasta Palacios del Sil en esta primera etapa de catorce kilómetros con llegada sobre las 13:00 horas.

Mujeres, pensionistas y prejubilados, representantes políticos y sindicales, algunos de aquellos mineros que protagonizaron la travesía hasta Madrid en el año 92 y que ahora repiten experiencia bajo otro escenario diferente: el de la Sanidad, fueron despedidos entre aplausos y gritos de ánimo de los numerosos lacianiegos que se congregaron en la avenida Constitución de la capital lacianiega para animar a los caminantes. Incluso los jóvenes del Instituto 'Valle de Laciana', a la puerta del centro, empujaron la marcha.

El coordinador de la marcha, Javier Rubio, que también se encargó de la coordinación de la Marcha Negra de 1992, destacó que "me siento exactamente igual que entonces, preocupado por que todo salga bien. En realidad no deja de ser lo mismo, cada vez que tenemos un problema si queremos que tenga reflejo en la opinión pública no nos queda más remedio que salir de aquí y lo hacemos con una movilización ejemplar y sin causar problemas a la gente. Lo único que pretendemos es explicarle al mundo entero nuestro problema, que es suficientemente grave para darle importancia".

Rubio se mostró confiado en que la marcha sirva para recuperar servicios en Laciana: "No estamos pidiendo nada extraordinario, ni siquiera que se cumplan los acuerdos firmados en su día entre Ayuntamiento y Junta por la cesión del centro sociosanitario, estamos pidiendo lo que este valle necesita en materia sanitaria, y como es de cajó que se le dé eso a la gente, lo lógico sería que lo consigamos. Eso sería lo normal".

También el alcalde de Villablino, Mario Rivas, tuvo unas palabras antes de la partida. El primer edil defendió que "salimos desde Villablino para reivindicar nuestros derechos, exactamente igual que en el 92. Es una reivindicación que parte del gen inconformista de Laciana para reclamar un derecho básico como es la sanidad, que se está recortando día tras día por parte de la Junta de Castilla y León durante los últimos años. Ahora mismo una población de más de 10.000 habitantes tiene apenas cinco médicos y un pediatra, esto es algo insólito que no podemos permitir y tenemos que reivindicarlo. La sociedad lacianiega nunca se ha conformado y ahora tampoco lo va a hacer, ellos son los protagonistas de esta manifestación".