Marco Morala: “Hemos trasladado a la ciudadanía un estado de ilusión”

El alcalde de Ponferrada, Marco Morala. / QUINITO

Marco Morala cumple este lunes sus primeros cien días como alcalde de Ponferrada. Es tiempo de hacer balance de sus primeros meses al frente del Ayuntamiento y de conocer cómo se están desarrollando los proyectos de su programa de gobierno.

¿Qué balance hace de estos cien días como alcalde de Ponferrada?

Han sido cien días muy intensos que han implicado ese desembarco del nuevo equipo de gobierno. Le hemos cogido el pulso, estamos trabajando para reorganizarlo y creo que ya se están viendo resultados tangibles después de una serie de decisiones que hemos acometido desde el minuto cero. No hemos bajado la intensidad durante este tiempo, ni siquiera durante el verano o la Encina y percibo que hemos trasladado a la ciudadanía un estado de ilusión que es el que nosotros mantenemos a la hora de gestionar el Ayuntamiento. Es algo que vamos a intentar no sólo mantener, sino potenciar, porque ese estado anímico es fundamental para desarrollar los proyectos que necesita Ponferrada durante los próximos cuatro años.

¿Le ha cambiado mucho la vida desde que es alcalde?

De entrada, al tener una dedicación exclusiva he tenido que pedir la baja como colegiado ejerciente, con lo cual profesionalmente ya no me dedico a lo que me había dedicado los últimos 25 años, que es el ejercicio de la abogacía. En otro sentido, la alcaldía de Ponferrada absorbe las 24 horas al día, por lo que sí ha cambiado, pero lo vivo con pasión. Estoy en un estado de felicidad porque a pesar de lo que implica gestionar el Ayuntamiento soy feliz desempeñando este cargo. Cuando tomé posesión manifesté que es el mayor honor que puede tener un ponferradino y desde luego que a esa sensación se une un estado de felicidad que creo que es importante transmitir a los miembros de mi equipo y a la ciudadanía.

Empezó el mandato con dos medidas simbólicas –la retirada del parklet y el traslado de la cena templaria al Castillo–, ¿cuáles son los principales proyectos, digamos, serios, en los que están trabajando?

De modo inminente, la elaboración de los presupuestos para 2024, que es donde se traslada al papel el programa político de gobierno, no sólo para ese año sino las inversiones plurianuales para otros ejercicios. Aparte, estamos trabajando en otras actuaciones muy necesarias, como la ordenanza reguladora de la Zona de Bajas Emisiones o un plan cultural para la ciudad, sin dejar de lado las relaciones con otras administraciones públicas, fundamentalmente la Junta de Castilla y León, para desarrollar inversiones de todo tipo en Ponferrada.

¿Los presupuestos van en tiempo y forma?

Estamos trabajando en ellos desde el verano y la intención es que se aprueben antes de que finalice 2023, vamos a ver si llegamos. Con la implicación que estamos viendo de los empleados públicos municipales estamos convencidos de que vamos a llegar a tiempo. Aquí quiero hacer un aparte para agradecer y valorar la profesionalidad, el trabajo y la dedicación de los empleados públicos del Ayuntamiento de Ponferrada en todos los ámbitos. Creo que ese estado de ilusión también lo hemos trasladado a los trabajadores de la casa.

Del pacto de investidura siguen pendientes los institutos para los dos concejales de Vox…

Hemos tenido varias reuniones y seguimos con el camino que nos ha trazado la Secretaría General del Ayuntamiento. La voluntad política es desarrollar y cumplir ese pacto de investidura y estamos en ello. El trabajo se ha visto interrumpido por el recurso presentado por el Grupo Municipal Socialista, que parece que quiere poner trabas a todo lo que se impulse desde este equipo de gobierno, y cuando se resuelvan esos recursos trabajaremos en el siguiente paso, que es la creación de un órgano desconcentrado para finalizar en el órgano descentralizado que son los dos institutos.

Esta semana el Gobierno ha recordado que hay que poner en marcha los proyectos de las zonas de bajas emisiones bajo riesgo de perder la financiación europea. ¿Cuál es la postura del Ayuntamiento de Ponferrada al respecto?

Sigue siendo la misma que mantuvimos durante la campaña, que llevamos en el programa electoral y que se plasmó en el programa de gobierno pactado con Coalición por el Bierzo y en el acuerdo de investidura con Vox. Vamos a cumplir con Europa y con la normativa, pero también con los ponferradinos. Insisto, no hay un problema de contaminación severo en Ponferrada y estamos hablando de una zona sobredimensionada con un centro comercial a 800 metros del centro de la ciudad, con lo cual la zona planteada por el equipo de gobierno socialista es un auténtico despropósito que puede producir un cambio definitivo al comercio del centro de la ciudad que nosotros no estamos dispuestos a consentir.

Estamos trabajando ya en esa ordenanza reguladora de la ZBE y vamos a elaborarla de forma que sólo se active cuando se superen los umbrales que marca la Organización Mundial de la Salud y que determinen que se puede poner en riesgo la salud de las personas. A partir de ahí, habrá más facilidades de accesibilidad y movilidad y mínimas restricciones, y compatibilizar esas obligaciones con las subvenciones recibidas y con las necesidades y las demandas que hemos recogido en nuestro pacto de gobierno y en nuestro compromiso con la ciudadanía de Ponferrada. No vamos a permitir que se cause un daño no sólo al comercio, sino a los transportistas y a los vecinos que necesitan desplazarse con normalidad.

En los últimos días también ha insistido en que la municipalización no es el mejor camino para el servicio de limpieza y recogida de basuras.

De entrada, hay que constatar, porque la ciudadanía así me lo hace saber, que la ciudad está más limpia desde que está este equipo de gobierno con los mismos medios materiales y los mismos medios personales. Eso es un éxito de gestión de este equipo de gobierno, sin lugar a la menor duda. Respecto a la solución que vamos a dar a la gestión de la limpieza viaria y la recogida de basuras, estoy convencido de que está mejor gestionada a través de la externalización como se ha venido haciendo hasta la actualidad. Lógicamente, también somos ambiciosos, queremos recuperar aquella Ponferrada que tenía un nivel de limpieza que la hizo merecedora de la Escoba de Platino, de la Escoba de Oro y de la Escoba de Plata, y en ello estamos. La predisposición por parte de la empresa adjudicataria es total y los trabajadores creo que también están en la misma línea, con lo cual esto tiene que implicar un servicio público de calidad para los ponferradinos y para los turistas.

Tenemos que tener una ciudad en perfecto estado, las aceras, el asfaltado, la iluminación… En ese sentido vamos a trabajar siguiendo estas directrices. Respecto a la iluminación estamos trabajando con Somacyl para mejorarla en estos años y las aceras y asfaltado, ya va una partida de 1,2 millones con cargo a remanentes y en los presupuestos irá una inversión plurianual para atender las necesidades de Ponferrada, que son muchas dado que llevamos cuatro años de absoluto abandono.

También acaba de confirmar sus cargos de confianza y llama la atención la presencia de dos excargos de USE Bierzo hasta el punto de que se ha llegado a sugerir que es un pago por que USE no se presentara a las elecciones. ¿Cómo justifica estos nombramientos?

Voy a hablar de todos los cargos. Nosotros incorporamos a personas que aportan, a personas que trabajan, renunciando a cualquier tipo de sectarismo, porque es mi forma de entender la vida y la política. Yo soy el alcalde de todos los ponferradinos, de los que me han votado y de los que no, y por lo tanto gobierno para todos y cuento con todos los ponferradinos. El alcalde de Ponferrada, por ley, puede designar doce cargos de confianza y hemos designado muchos menos. Hemos incorporado a personas que aportan experiencia, trabajo y también, algo muy importante, que van a aportar ilusión. En absoluto hay ningún tipo de compensación por nada.

Otro tema enconado, aunque en este caso poco puede hacer el Ayuntamiento, es el ERE de Teleperformance. ¿Cómo ve este asunto?

Hemos mantenido varias reuniones con los trabajadores que he encomendado al concejal de Hacienda, Luis Antonio Moreno, y a la de Presidencia, Lidia Coca. Se ha hablado con la Junta y su predisposición es absoluta para trabajar por mantener el empleo en Teleperformance e incluso necesitamos saber qué inversiones se necesitan porque la Junta está dispuesta a acometerlas, pero no tenemos un interlocutor porque por parte de la empresa lo único que hemos recibido es silencio. Mantenemos el máximo nivel de reivindicación para que se mantengan todos y cada uno de los puestos de trabajo en esta empresa.

El debate en los plenos ha sido un tanto bronco en estos primeros meses, hasta el punto de que en el último se comprometieron a rebajar el nivel. ¿Cree que será posible tener unos plenos con discrepancias pero sin bronca?

Es una cuestión que debe partir del principal grupo de la oposición, que es el que incorpora esa forma de debatir. Por parte de los grupos del equipo de gobierno y del otro grupo de la oposición, que es Vox, lo que se pretende es tener un debate político sereno, sensato y respetuoso. En ello estamos y esperemos que cambie la actitud por parte del Partido Socialista. El debate es bueno, pero dentro de unos márgenes de respeto mutuo y diálogo sensato y sereno, que creo que permite alcanzar conclusiones a los ponferradinos y que el desarrollo de los plenos vaya por los cauces que yo entiendo, como presidente de los mismos, que debe ir. Pero por mucho que yo advierta y ruegue, también necesito la complicidad de todos los grupos. Espero que se encauce y en los próximos plenos abandone esa sensación que ha dado en los anteriores. Por nuestra parte la mano está tendida y espero que sea recogida por la suya.

¿Cómo es su relación con Olegario Ramón?

Es una relación dentro del respeto institucional. Por parte del Ayuntamiento de Ponferrada hay la máxima lealtad institucional al Consejo Comarcal del Bierzo y son los los márgenes en los que me muevo: lealtad, educación y respeto.

¿Y en lo personal?

En lo personal es una relación motivada por un statu quo que él ha impuesto. Ha decidido ser líder de la oposición en el Ayuntamiento y presidente en el Consejo Comarcal, y hacer oposición desde el Consejo al Ayuntamiento de Ponferrada. Creo que no es lo correcto y que lo que necesitan los ponferradinos y los bercianos es que abandonemos cualquier tipo de cuestión y de cuita personal y que nos centremos en lo institucional, porque hay muchas necesidades y los dos, Consejo y Ayuntamiento, tenemos que remar en el mismo sentido. Desde luego, por el Ayuntamiento y el alcalde de Ponferrada no va a quedar.

Por terminar con algo más amable, ¿cómo han sido sus primeras fiestas de la Encina como alcalde?

A la gente le han gustado las fiestas. No han sido las nuestras, han sido unas fiestas de transición, aunque hemos incorporado matices y actos que han gustado. Estamos trabajando ya en las de 2024 con la perspectiva de incorporar la financiación necesaria dentro de esos presupuestos. Creo que los ponferradinos han salido a la calle y han disfrutado de los actos con una buena afluencia en prácticamente todos. Como alcalde, han sido unas fiestas muy emotivas. Yo las viví como ponferradino de a pie desde mi infancia y he crecido conociéndolas desde otra perspectiva. Como alcalde de Ponferrada, las primeras fiestas las vives con mucha intensidad, con mucho cariño y con una carga emocional muy importante desde el pregón de nuestra querida Yolanda Ordás hasta el último instante en que se clausuraron todas las actividades. Ponferrada ha quedado contenta, pero lo mejor le espera en las fiestas de la Encina 2024.