Marco Morala: “La Junta va a estar a la altura y el presidente va a estar a la altura”

Este jueves tuvo lugar el último de los Desayunos Digitales organizados por El Bierzo Digital de esta temporada. En esta ocasión, contamos con el alcalde de Ponferrada, Marco Morala, que ha hecho un balance de su primer año como regidor y ha tratado los temas que más afectan a la ciudad y más preocupan a los ponferradinos y ponferradinas.

¿Se imaginaba que iba a ser así el primer año de Gobierno? ¿Qué es lo que más le ha sorprendido?

El día a día siempre va absorbiendo y superando cualquier tipo de expectativa. Lógicamente gobernar una administración como es el ayuntamiento de Ponferrada tienes una previsión de que el día a día te va generando nuevas circunstancias mas allá del programa de gobierno.

¿Cómo valora el acuerdo con Coalición por el Bierzo? ¿Ha sido lo que esperaba?

También ha superado las expectativas, se ha desarrollado un año de absoluta sintonía que ha venido marcado por el respeto, la lealtad mutua y un trabajo muy coordinado.

Hace un año usted fue investido alcalde con los votos de Coalición por el Bierzo y Vox. ¿Cómo está ahora la situación con Vox?

Vox hubo un pacto de investidura, un momento inicial en el cual comprometimos la creación de dos institutos, uno del área de cultura y otro del área de formación y empleo para que los capitaneara cada uno de los dos concejales que forman el grupo municipal. Dos institutos que se diga lo que se diga y se quiera lo que se quiera eran posibles. Vox renunció a todo, a las competencias, a los institutos, a las percepciones salariales, a los proyectos que estaban trabajando en ellos y se han instalado en la oposición, y ahí siguen instalados.

En el gobierno regional hay un pacto PP-Vox, en La Bañeza esta misma semana se ha anunciado también un pacto PP-Vox. En Ponferrada, ¿cómo explicaría esta postura de Vox?

Quien tiene que explicar ese posicionamiento en estar instalados en la oposición, estar instalados en el no es no y por sistema y deben dar explicaciones, si quieren, son los concejales que integran el grupo municipal de Vox.

Para sacar adelante los presupuestos de este 2024 tuvieron que negociar con el PSOE. ¿Cómo está actualmente su relación con los socialistas?

Una relación que se está trabajando en otros proyectos. Hay dos equipos, uno del PSOE y otro del PP, capitaneados por Luis Antonio Moreno, y estamos tratando diversos temas de ciudad, temas importantes que tienen que salir adelante porque así lo necesita Ponferrada.

Hemos sufrido una serie de reveses financieros con el tema del Mundial de Ciclismo, la ZBE, FCC… Desde fuera parece que se tiene la sensación de que los alcaldes anteriores han ido pasando la pelota para adelante y ya veremos. Ustedes que se encuentran con todo esto, ¿qué tienen previsto hacer?

No se puede definir mejor esa situación que la que acaba de hacer, ha sido una patada hacia adelante sin asumir responsabilidades, mirando hacia otro lado, y el que venga detrás que arree. Es la realidad.

Sobre la Zona de Bajas Emisiones, que es un proyecto que preocupa a los ponferradinos y ponferradinas especialmente… ¿Cómo va el proyecto? ¿Saldrá adelante en breve?

En primer lugar la ZBE se delimitó por el anterior equipo de Gobierno del Partido Socialista. La ubicación, la zona y las calles se definieron por el anterior equipo de gobierno. Las obras financiadas con fondos europeos para implementar la ZBE fueron determinadas y diseñadas por el anterior equipo de gobierno y entonces nosotros nos encontramos con que tenemos que mantener esa zona y en esas condiciones.

Nos consta que su relación tanto personal como institucional con el presidente de la Junta es formidable. El propio presidente anunciaba que iba a hacer algo por Ponferrada y por el Bierzo. ¿Están ustedes trabajando en algo que nos pudiese adelantar?

Se está trabajando. Ya ha habido novedades y habrá mas novedades. La Junta va a estar a la altura y el presidente va a estar a la altura. Hay cuestiones que tienen su tiempo, sus plazos. Para traer empresas tenemos que tener los polígonos industriales en orden.

Hablando de otro asunto que le preocupa mucho a los ponferradinos y a los bercianos… ¿Tiene fe de que después de tantos años por fin salga adelante el proyecto del nudo ferroviario del Manzanal?

Yo aquí tengo muy buenas sensaciones. Curiosamente con el ministro Óscar Puente tenemos una buena relación, hemos conididio en que vamos a ser leales, respetuosos. Yo me comprometí a no pedir más de lo que se pueda ejecutar y él a dar lo que se puede dar, no generar falsas expectativas porque de decepciones ya estamos cansados en esta tierra.

La población de Laciana tiene un derrumbe que repercute para la gente que viene al hospital, compras, juzgado… ¿Se está haciendo algún tipo de presión para que se arregle el derrumbe que hay ahí?

Yo manifesté siempre y lo cumplo en el día a día, ser reivindicativo con todos, incluso también con las administraciones gobernadas por mi propio partido. Están intentando agilizarlo, resolverlo a la mayor celeridad posible.

El Hospital El Bierzo presenta una situación un tanto complicada con la falta de médicos, listas de espera muy largas, la radioterapia que no acaba de llegar… ¿Cómo ve el futuro del hospital?

La situación mas complicada que tiene este hospital es la mala imagen que se lanza desde aquí por determinados sectores. Cuando constantemente lanzas mensajes de que esto es un desastre, que aquí no quiere venir nadie… Esas son auténticas barbaridades que lo único que hacen es perjudicar al hospital, en definitiva a la sanidad berciana.

Continuado con el tema de sanidad… Tras varios cambios de ubicación para el nuevo Centro de Salud Ponferrada I, ¿Cómo están las cosas ahora?

Está como he manifestado en varias ocaciones. Está definitivamente tomada la decisión de ubicarlo en el SUM 3, el entorno del antiguo Cementerio del Carmen.

Su socio de gobierno hablaba en la campaña de quitar la ORA. ¿Qué va a pasar?

Estamos trabajando en el diseño de una nueva regulación del aparcamiento en Ponferrada, tanto en la superficie como subterráneo. La intención es trabajar en una regulación conjunta de los dos tipos de aparcamiento.

En Ponferrada existe una gran cantidad de locales vacíos, sobre todo en zonas como La Puebla. ¿Qué medidas tiene el Ayuntamiento de Ponferrada?

Hay determinadas decisiones que hemos heredado que no ayudan. Esta implementación tan agresiva de la ZBE en el centro no ha ayudado especialmente a ello.

Hace aproximadamente un año estuvo usted en este desayuno como recién elegido alcalde, pero también su socio de Gobierno, Iván Alonso. Recordamos que sus dos proyectos estrella eran el soterramiento de la avenida del Castillo a su paso por el Castillo de Ponferrada y el entorno de la plaza de Abastos. Esos dos proyectos, un año después, ¿Como están?

Tengo que decir que por parte del Partido Popular en el programa electoral siempre hablamos de peatonalización en el entorno del Castillo. Sigo creyendo que es necesaria, hay una importantísima densidad de tráfico en esa zona. Es una zona estratégicamente turística, vital para Ponferrada, con lo cual yo creo que es muy necesario la peatonalización de esa zona.

¿Cómo es la relación del Ayuntamiento de Ponferrada con la Ciuden?

Buena, colaborativa, y yo siempre he mantenido y así se lo he trasladado a la directora de la Ciuden, unas altas expectativas de colaboración.

En clave política, ha habido unas elecciones municipales, europeas y nacionales. Hágamos su valoración en los distintos grados…

Las locales han salido bien, de hecho estoy aquí como alcalde. Las nacionales, el PP ganó las elecciones nacionales. A nivel europeo la subida ha sido espectacular.