Marco Morala: "El papel de la Junta va a pasar de compromisos a realidades"

Desayuno Digital EBD con el alcalde de Ponferrada, Marco Morala. / QUINITO

El flamante alcalde de Ponferrada, Marco Morala, protagoniza el último Desayuno Digital de esta temporada. El regidor respondió a las preguntas de El Bierzo Digital sobre el pacto de gobierno con Coalición por el Bierzo y Vox, el papel de la Junta de Castilla y León para desarrollar ciertas actuaciones o el futuro de proyectos europeos ya en marcha, como la Zona de Bajas Emisiones o el Anillo Verde.

Pacto con CB y Vox. "Lo primero, aclarar que el pacto de gobierno sólo incluye al PP y Coalición, y con Vox se ha acordado un pacto de investidura con esos dos institutos. En cuanto a las negociaciones, todo lleva sus tiempos y sus trámites. Fue avanzando con normalidad, empezamos con una serie de cafés y fuimos perfilando ese pacto de gobierno, encajando los programas electorales de PP y CB, que encajaban en un 90 por ciento, y la dificultad fue mínima. Mi investidura como alcalde no fue el final de un trámite, sino el inicio de un mandato que va a ser apasionante".

Institutos para Vox. "El IMFE ya existía y extrañamente el anterior equipo de gobierno decidió suprimirlo. Su contenido va a ser el mismo que tenía. Respecto al Instituto de la Cultura, va a ser prácticamente una copia, atendiendo a las necesidades de Ponferrada, del Instituto Leonés de Cultura. Los técnicos municipales están trabajando en la creación de los mismos e insisto en que entiendo que es factible recuperar uno y crear el otro. Lógicamente, hablamos de una administración pública y los trámites llevan sus tiempos, pero lo importante es que ya se han iniciado para cumplir con nuestro pacto de investidura".

Colaboración de la Junta. "El papel de la Junta va a pasar de compromisos a realidades. El presidente Mañueco ha estado recientemente dos veces en Ponferrada y mostró su compromiso para llenar los polígonos industriales de empresas y también para llevar a cabo proyectos que le planteamos, como un ARU en Flores del Sil y Cuatrovientos, y ahora es el momento de trasladarlo a la realidad en los presupuestos autonómicos".

Incumplimientos previos de la Junta con el Bierzo. "Yo confío plenamente en la palabra de mi presidente autonómico, que nunca me ha defraudado. Respecto a los proyectos que me comenta, no se ha renunciado al parque agroalimentario, pero no se ha reivindicado suficientemente desde el Ayuntamiento. Radioterapia se ha incorporado por primera vez a los presupuestos autonómicos, no obstante, se va a realizar un convenio con la clínica privada para que los enfermos del Bierzo no tengan que desplazarse a León. La promesa firme tanto del presidente como del consejero de Sanidad es trabajar en el Hospital El Bierzo para mejorar las prestaciones del área de salud. No tengo por qué dudar de su palabra".

Zona de Bajas Emisiones. "Vamos a cumplir la promesa de no aplicar la ZBE diseñada por el Partido Socialista. Hay que recordar que en su momento pedimos una comisión de información sobre los proyectos con fondos europeos y se nos denegó. Hemos mantenido dos reuniones con los técnicos que llevan estos proyectos, incluido el de la ZBE, y encontramos sorpresa tras sorpresa. Por ejemplo, sólo se incluía la renovación de aceras, pero no el asfaltado de los viales. Pero ya venimos llorados de casa y vamos a dar soluciones a los ponferradinos. Se puede regular de una manera o de otra a la hora de plasmar las obligaciones en una ordenanza y así lo vamos a hacer. Primero pediremos una moratoria y luego iniciaremos una serie de conversaciones con las personas afectadas para llegar a una solución desde el consenso".

Anillo Verde. "La cuestión en los proyectos europeos son las consecuencias de las modificaciones. Por ejemplo, esos aparcamientos de bicis que están invadiendo las calles y que estoy convencido de que no se van a utilizar, si modificamos uno solo tendremos que devolver toda la subvención europea. Nos han generado un problema muy grave, no al equipo de gobierno, sino a la ciudad de Ponferrada, y vamos a intentar resolverlo con el menor daño posible a las arcas municipales. Son proyectos a los que se ha acudido a base de improvisación sin tener un plan estratégico de ciudad y vamos a tratar de que tengan el mínimo impacto posible".

Recogida de basuras y autobuses. "Con nosotros al frente estos contratos tendrán el mismo destino que con el Partido Socialista. En su momento se les llenó la boca con la municipalización y su solución fue unos contratos puente que es mantenerlos en manos de la gestión privada y de las mismas empresas. Más que una cuestión jurídica es una cuestión económica y no tengo la menor duda de que los informes económicos del Ayuntamiento van a ser contrarios a la gestión pública directa de estas áreas. Por otro lado, tengo un convencimiento político de que estas áreas están mejor gestionadas a través de la empresa privada".

Soterramiento de la avenida del Castillo. "Me he comprometido iniciar los trámites, desarrollar un proyecto y, si todo está en orden, ejecutarlo. Yo creo que es bueno peatonalizar esa zona para el turismo y para el Camino de Santiago. Si es posible técnica, jurídica, económica y patrimonialmente, desde luego que va a ir para adelante porque es bueno para la ciudad".

Oposición del PSOE. "Es evidente que están en un momento de duelo y esto implica que se muestre que estamos ante un partido que está en una travesía por el desierto. El PSOE en Ponferrada está cabezado y desnortado y esto se refleja en la labor opositora. Yo pido una oposición leal y constructiva como la que nosotros hicimos en su momento, pero ellos han optado por otra vía. No nos han dado ni cien horas de cortesía, pero no nos van a descentrar de nuestro trabajo".