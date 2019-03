Marco Morala: “Ponferrada necesita un plan estratégico que defina su futuro”

Violeta R. Oria / Alejandro G. Nistal

Su nombre ya apareció en las quinielas hace cuatro años pero al final no fue el elegido. ¿Quién se equivocó entonces?

Yo creo que nadie, simplemente hay momentos para determinadas personas y personas para determinados momentos, y ahora es mi momento, voy a encabezar esta candidatura y lo voy a hacer no pensando en el pasado sino en un planteamiento de futuro, pensando en Ponferrada, en los ponferradinos, no pensando en lo que pudo ser sino en lo que es y en lo que será.

Llega a la política ponferradina en un momento de desánimo colectivo: fin de la minería, cierre de la central de Compostilla, falta de oportunidades para los jóvenes… ¿Cómo encuentra la ciudad?

Efectivamente, nuestro estado de ánimo es de pesimismo, de apatía, de tristeza. La ciudad transmite una sensación de pérdida, de pérdida de industria y empleo, y de envejecimiento. La economía es una cuestión de ánimo y creo que Ponferrada debe aprovechar este estado de ánimo actual para trabajar como una sociedad unida, y que no solo la situación actual no nos paralice sino que nos sirva de motivación, de impulso. Es hora de trabajar por esa Ponferrada que fue, para que Ponferrada recupere su esplendor. Tenemos materia prima para ello. La primera labor que debemos realizar desde la política es revertir ese estado de ánimo y movilizar a a la sociedad, que los ciudadanos se crean que la ciudad tiene futuro, por que lo tiene.

Y ese futuro, ¿sobre qué ejes pivota?

Lo primero es un plan estratégico y, a partir de ahí, vertebrar el resto. Realizar un plan estratégico que defina por dónde debe pasar el futuro de la ciudad es fundamental. Debe ser un plan participativo, que incluya a los partidos políticos, sindicatos, empresas, universidades, asociaciones, colectivos sociales y todas las administraciones públicas -y que éstas vayan de la mano de la iniciativa privada-; un plan de desarrollo integrado, que recupere el diálogo social, que en los últimos años ha estado aparcado. En ese plan debemos vertebrar una serie de necesidades y estrategias para el desarrollo industrial y tecnológico, la política medio ambiental, cultural, educativa, etc.

Lo primero será hacer un diagnóstico de la realidad de la ciudad de Ponferrada y compararla con otras similares. Después hay que desarrollar ese plan, ejecutarlo, controlarlo, no dar unas ideas y luego olvidarlo. Este debe ser el eje fundamental no solo de mi programa político sino del Ayuntamiento de Ponferrada para los próximos años y para la próxima década.

¿Serán las elecciones generales un termómetro para las municipales y autonómicas?

Yo tenía programada toda la actividad política de cara a al 26 de mayo, a las elecciones municipales y autonómicas; ahora, las elecciones generales suponen un plus porque desde el Partido Popular tenemos que aupar a Pablo Casado a la Presidencia del Gobierno. Creo que las generales van a suponer un revulsivo para afrontar las municipales de manera más intensa, veremos los resultados y luego los efectos posibles en las municipales y autonómicas. ¿Y cuáles pueden ser? Bueno, valorarlos ahora sería precipitado y temerario. Además, a nivel municipal el ciudadano valora más a las personas que se presentan, en las generales se valoran más las siglas. Vamos a ver si las generales producen un efecto arrastre o una llamada al voto útil. La verdad es que creo que es un momento político complicado pero interesante.

Aunque en Ponferrada aún no han nombrado a sus candidatos, ¿teme al ‘efecto’ de Vox y Ciudadanos?

No. Creo que el PP es el original y los partidos que usted menciona, copias. El PP es un ejemplo de eficacia y de gestión, está contrastado, cuando hemos gobernado los efectos han sido positivos, en todas las administraciones, esa experiencia del PP en gestión eficaz no la pueden aportar otros partidos, que tampoco pueden ofrecer un proyecto integrado, en todas las administraciones. Ahora mismo solo el PP tiene candidato, estos dos partidos no lo han nombrado. Son partidos con problemas internos, lucha entre facciones… El PP no tiene esa división, es un partido unido, yo me siento apoyado desde todos los niveles del PP, que me dado libertad absoluta para confeccionar la lista de las personas que me acompañarán en mi candidatura. Todos estos factores hacen que no tema a estos partidos.

¿Cómo valora la legislatura que termina en el ayuntamiento de Ponferrada?

La valoraría como complicada, porque la atomización de partidos políticos que hemos padecido durante estos últimos cuatro años ha paralizado la ciudad. El PP, con solo siete concejales, ha visto cómo la oposición lo ha paralizado todo, ahí están las actas de los plenos. Creo que es importante que de cara a las próximas municipales, antes de depositar la confianza en un partido concreto, pensemos y meditemos sobre esta realidad y sobre si es lo que queremos para los próximos cuatro años. Eso o, por contrario, dar un vuelco con el PP y, a partir de ahí, desarrollar la ciudad y darle un plan de futuro. Otros cuatro años de parálisis causarían un daño irreparable.

¿Va a continuar con los proyectos puestos en marcha por el equipo actual PP? Por ejemplo, el de la Puebla Norte y el Edificio Sanitario de Especialidades.

Voy a continuar con todos los proyectos iniciados que sean buenos para la ciudad. Los dos que mencionan son proyectos buenos -aunque el del centro de especialidades es todavía incipiente-, y yo voy a seguir con ellos hasta que se culmine su ejecución. Los que no se hayan iniciado los analizaré y, si son interesantes, los haré propios. En cualquier caso, es algo que no solo debería hacer yo o el PP, sino todos los partidos políticos; todos debemos poner por encima de otras consideraciones los intereses de Ponferrada y de los ponferradinos.

Los bercianos llevan en su ADN la reivindicación. Quizá en momentos claves se ha echado en falta un poco más de ayuda, de apoyo, de representantes políticos en instituciones superiores, claves. ¿Va a tener usted ese apoyo? ¿Va a ser reivindicativo?

Voy a ser inconformista, reivindicativo, exigente, con todos, con los otros y con los propios, empezando por estos últimos. De momento, me siento apoyado, a nivel comarcal, provincial y autonómico, para desarrollar proyectos que repercutan positivamente no solo en Ponferrada sino en todo el Bierzo. Lo puedo afirmar con rotundidad. A nivel nacional, se acaban de conformar las listas y, que duda cabe, que mi exigencia va a ser la misma, como a nivel europeo, muy importante para esta tierra, por ejemplo con proyectos como el Corredor Atlántico. Va a haber una línea de trabajo integrada, que es lo que me refería al hablar de proyecto integrado, vamos a estar todos empujando por ese desarrollo.

¿Cómo lleva la confección de la lista de concejales?

Con problemas, porque realmente podría hacer tres listas, tengo exceso de gente válida, de mi línea, día a día detecto personas que se quieren aunar a proyecto. Aún es pronto para dar nombres, pero espero acertar. Solo puedo adelantar que la número dos será mujer y que habrá paridad, renovación, personas representativas de diversos sectores

¿Y el programa electoral?

También está en proceso de redacción. Sí puedo adelantar una dotación presupuestaria importante para el arreglo de aceras y para asfaltado, año a año, ¿hasta dónde llegará?, pues será lo más alta posible según las realidades presupuestarias. Otra apuesta será la cultura, quiero llevar la cultura a la calle y a los pueblos de Ponferrada: teatro de calle, actividades culturales de calle, en la ciudad y en el mundo rural, este último con una riqueza medio ambiental, patrimonial y, sobre todo, humana, absoluta.

La relación entre el Ayuntamiento y el Consejo Comarcal siempre ha sido compleja, en ocasiones, no todo lo buena que cabría esperar. Esto se evidencia sobre todo en ferias, en promociones fuera de la comarca, con iniciativas paralelas, esfuerzos independientes, ¿qué opina?

Hay que buscar una sinergia absoluta, que prevalezca el interés común de los bercianos por encima de todo. Por ejemplo, Fitur, Intur, etc, soy partidario de que nos integremos en el stand de Castilla y Léon, ir de de la mano, trazar planes conjuntos en turismo, cambiar de concepción. Si todos vamos por libre los esfuerzos se diluyen.

La proyección social de su persona es incuestionable, ¿cree que esto ayudará a la hora de contar con el apoyo final de la ciudadanía?.

Está claro que a nivel local siempre se valora mucho a la persona, al vecino. Sí, yo tengo una trayectoria, soy lo que veis, lo que he sido durante años. Vengo de mi zona de confort, me dedico a la abogacía, una profesión que me gusta, me llena, que nos permite vivir a mí y a mi familia con comodidad. La necesidad de trabajar por el común, en el ámbito social, la tenía cubierta a través de la institución que he representado durante 8 años y a través del objeto social de esta institución, que incluye el Hogar del Transeunte y el Comedor Social de Ponferrada. Pero he decidido a dar este paso, poniendo al servicio de la ciudad mi prestigio personal y profesional, creo que es un paso necesario. Estos años la calle, ciudadanos con los que hablo, los amigos, la familia, me han manifestado que dé este paso. Como dije al inicio de la entrevista creo que es mi momento, que sin duda es difícil políticamente y socialmente, pero esta situación compleja me motiva para liderar el futuro de mi ciudad, en la que nací, en la que vivo y en la que quiero ofrecer a mis hijos y a los hijos de todos los ponferradinos la oportunidad, si así lo desean, de quedarse a vivir aquí y tener un futuro esperanzador.