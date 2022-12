Marco Morala asume la coordinación del PP leonés con el partido autonómico y nacional

Alfonso Rueda, Marco Morala y Alfonso Fernández Mañueco, durante el congreso del PP de Galicia. / EBD

El alcalde de Villaquilambre, Manuel García, fue designado este domingo como coordinador de Comarcales del PP de León, en una reunión del comité ejecutivo que concluyó con cerca de 25 nombramientos. La presidenta provincial, Ester Muñoz, pasa página respecto al conflicto planteado por García con su predecesor, cuyo proceso de elección llevó a los tribunales, y afirma que nadie que quiera trabajar sobra en el partido.

“Todo aquel que quiera sumar sin restar está dentro del equipo hoy. Me he reunido con él, quiere trabajar, ganar las elecciones y trabajar por el PP. Yo no voy a preguntar a nadie de dónde viene sino si quiere trabajar por los leoneses y hacen falta muchas más manos”, subrayó y añadió que considera que su integración es “una manera de sumar y de forma positiva”.

La ejecutiva del PP leonés completada en esta jornada sitúa al portavoz del PP en el Ayuntamiento de Astorga, José Luis Nieto, como vicesecretario de Medio Ambiente y Transición Energética, a Carmen Oláiz como vicesecretaria de Acción Electoral y a Ana Rosa Sopeña como vicesecretaria de Acción Política. El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Ponferrada, Marco Morala, asume la coordinación con el partido en los ámbitos autonómico y nacional y la portavocía del partido es para Ricardo Gavilanes.

La reunión se celebró antes de la comida de Navidad que no tenía lugar desde hace dos años y en la que Ester Muñoz lanzó un mensaje de unidad para “hacer piña de cara a lo que se nos viene”. Insistió en que “todo el que quiera trabajar tiene un hueco en el PP de León. “Pido a todo el mundo lo que voy a dar yo: trabajo e ilusión, no tanto para el partido como para los leoneses”, dijo.

Respecto a las candidaturas municipales de las localidades más importantes de la provincia y de la capital comentó que espera y desea que se den a conocer antes de Navidad y recordó que se harán públicas al mismo tiempo que las del resto de la Comunidad.