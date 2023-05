Morala propone revitalizar las fiestas de la ciudad, barrios y pedanías

Marco Morala. / C. Sánchez

El portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Ponferrada y candidato a la alcaldía, Marco Morala, se propone “cambiar las instrucciones municipales que no sirvan para proporcionar más seguridad, sino para querer intervenir y dificultad las fiestas en algunos sitios como han hecho hasta ahora los socialistas en Ponferrada. Ponferrada se ha caracterizado siempre por un espíritu festivo muy diverso en todos sus barrios y pueblos, y así tiene que seguir siendo, pero mejorado por el apoyo municipal. Los socialistas no se han resistido a cambiar algunas fiestas que han ido muy bien para el turismo, solo porque no las habían inventado ellos. La noche templaria es un buen ejemplo de ello”.

“Lo primero que hay que hacer es no coartar la libertad de los barrios y pueblos al organizar sus fiestas, apoyarlas, impulsarlas, ayudar con su financiación, ofrecer el acompañamiento municipal. Y desde luego no diferenciar las fiestas en función de que unos barrios o pueblos sean más o menos afines, como han hecho en este mandato. Por eso, los compromisos en materia de fiestas del Partido Popular son para todo el municipio. Empezaremos por mejorar las fiestas de la Encina, que con la excusa de la pandemia han sido abandonadas durante todo el mandato. Recurrir a incluir actividades de todo tipo que ya están en calendarios deportivos o culturales ordinarios es un truco muy manido y muy aburrido. Por ello diversificaremos las fiestas, les daremos un sello más actual, modernizaremos las actividades más antiguas y seguiremos manteniendo las tradicionales", dijo el candidato popular.



"Potenciaremos los productos del Bierzo, como están haciendo muy bien otros municipios gobernados por el Partido Popular. Para ello, aprovechando las épocas de producción de nuestros productos de IGP y D.O Bierzo, se impulsará el festival gastronómico del Bierzo. Una Semana del Bierzo, con feria agroalimentaria de nuestros productos, en cooperación con la D.O. y todas las IGP. A lo largo de la semana se realizará cocina en directo, en distintos puntos de Ponferrada, con cocineros locales, y de todo el panorama nacional, se realizarán actuaciones en la calle, y finalizará la semana con una gala, donde el producto berciano sea el elemento principal", propone el PP.



"Entendemos que para nuestro municipio es importantísimo tener una oferta de festejos y eventos atractivos para el fomento del turismo y la diversión. No sólo potenciar los eventos actuales, que ya tienen una solera y trayectoria exitosa, sino proponer nuevas actividades. Recuperaremos el Torneo de Justas dentro de las actividades de la Noche Templaria", dijo Morala.



"Para evitar la tristeza de los últimos años, mejoraremos la iluminación decorativa en las fiestas patronales y en el periodo navideño. También se dotará una mayor partida presupuestaria para festejos", aseguró el candidado.



"Ayudaremos a la consolidación del Ponferrada Sound, para que sea un referente en el panorama musical nacional", añadió Marco Morala.



"Y lo que nos parece fundamental, incentivaremos a las asociaciones vecinales para la realización de actividades festivas, culturales y multisectoriales en los barrios y pedanías. Las fiestas en los barrios y pueblos son la vida de nuestro municipio; no se pueden dificultar ni abandonar. Habida cuenta de lo que otros partidos han impulsado desde el equipo de gobierno, solo el Partido Popular propone Una mejora de las fiestas en todos los lugares del municipio y al servicio también del turismo. Si se quiere unas fiestas mejores, el voto útil es el Partido Popular”, aseguró el candidato a la Alcaldía.