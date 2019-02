Marco Morala visita el campamento de los auxiliares de Endesa el día antes de que la empresa despida a otros 46 trabajadores

El candidato a la Alcaldía de Ponferrada, Marco Morala, y el secretario provincial del PP, Ángel Calvo, han visitado este jueves el campamento de los trabajadores auxiliares de Endesa en Compostilla. / QUINITO

El candidato popular a la Alcaldía de Ponferrada, Marco Morala, ha realizado una visita al campamento de los auxiliares de Endesa a las puertas de la central térmica de Comspotilla este jueves, eun día antes de que la eléctrica decida si despide o no a otros 46 trabajadores, con los que está en negociaciones. Lo ha acompañado el secretario provincial del PP, Ángel Calvo. Juntos han trasladado su “solidaridad y apoyo” a los concentrados en un momento en el que éstos se sienten “abandonados por los políticos”: “Es muy bonita la foto pero nadie nos ha aportado nada”, manifiestan.

Morala entiende que los trabajadores son sólo la cara visible del drama que esconden sus familias ante la posible pérdida de empleo, por ello, asegura que “vamos a intentar trabajar con la última esperanza para tratar de revertir esta situación que ha causado una política energética devastadora, errática e irresponsable del actual gobierno del Partido Socialista. Si queda un hilo de esperanza vamos a seguir luchando por ello”. Y se ha comprometido a “articular políticas para que esta gente encuentre empleo de calidad y en la comarca a ser posible”, si recibe el bastón de mando de Ponferrada.

El secretario provincial de los populares, Ángel Calvo, conoce de primera mano la situación que viven los trabajadores y lo que supone el cierre de una central. “No hace tanto que yo salía por esa puerta con la misma ropa y el caso, con la misma empresa que ellos y en una situación completamente diferente. Sabiendo que volvía al día siguiente a trabajar y no pendiente del día que tenía que empezar a desmantelar. Esa es la situación de Cubillos hoy”, mientras que en la térmica de su municipio, la de Anllares “ya está todo perdido”, asume. Para Calvo “no es momento de culpar a nadie” por la situación pero sí da un rejonazo al gobierno central y a los sindicatos.

A los socialistas de Pedro Sánchez les dejó el recado de que “todo lo que empieza acaba pero no de una manera tan drástica, tan tajante, y prolongado en el tiempo. Es una cuestión de voluntad. Ojalá el Ministerio de Transición Ecológica lo fuera así de verdad y no de Transición Ideológica que es lo que está siendo”. Mientras que a los sindicatos les reprochó directamente que no hubieran tenido en cuenta a los trabajadores de las subcontratas en las negociaciones del cierre de la minería y las térmicas: “parece que lo único que se decidió y de una manera muy clara y muy tajante fue que los prejubilados mineros se fueran para casa en unas condiciones olvidándose que además de ellos existían otras personas”.

Toda esta situación, sumada a las visitas políticas con pocos resultados que han recibido los trabajadores, les hace valorar “la realidad que tenemos. Es muy bonita la foto pero nadie nos ha aportado nada. Estamos descubriendo que estamos solos, abandonados a nuestra suerte. Seguramente haya 46 despidos más y después será en cadena para todas las empresas. Quieren quitarnos los derechos para vendernos a otras empresas sin condiciones ni tiempo. Mañana a las siete de la mañana decidiremos si estamos de acuerdo o no con los 46 despidos y si no lo estamos se llevará al juzgado”, aseveró el representante de los trabajadores, Roa.