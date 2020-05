Mari Paz Martínez: “Estamos preocupados, pasamos de una situación tranquila a ser el punto rojo del mapa”

Mari Paz Martínez, alcaldesa de Fabero. / QUINITO

La alcaldesa de Fabero, Mari Paz Martínez, se muestra sorprendida y preocupada por los datos de la Junta que revelan que su municipio ha registrado 5 positivos en covid-19 por PCR en los últimos siete días y diez en las últimas dos semanas. Preocupada, lógicamente, por la situación sanitaria y sorprendida porque se ha enterado de todo por la prensa: “Es así desde el principio de la pandemia. A los ayuntamientos, al menos al mío, nunca se han dirigido desde Gerencia de Atención Primaria para darnos una valoración o decirnos cómo actuar”.

Martínez asegura que ha pasado la noche “muy preocupada. Pasamos de una situación tranquila a, de repente, o igual no, que salgan estos datos. Somos el punto rojo del mapa el día que pasamos a la fase 1 y nadie se ha puesto en contacto con nosotros”.

La única comunicación que recibió Fabero en las últimas semanas fue cuando el delegado de la Junta les remitió la propuesta para pasar a fase 1: “Nos preguntó si estábamos de acuerdo, pero le respondí que me parecía un tema más para los sanitarios que para los políticos. Encima teníamos que responder en cuestión de horas, y hoy somos el puntito rojo en el mapa. Si no estábamos preparados, no pasaba nada, nos quedábamos en fase 0, pero con seguridad”.

Pocos cambios

De hecho, Mari Paz Martínez asegura que el salto a la fase 1 no ha supuesto grandes cambios en el día a día de los faberenses: “Han abierto algunas tiendas de ropas, unas pocas terrazas y algún restaurante para dar comidas principalmente a trabajadores. La situación no ha cambiado mucho, creo que la gente está concienciada, aunque ahora se añade esta preocupación”.

La regidora faberense espera ponerse en contacto en las próximas horas con la coordinadora del centro de salud de Fabero y también confía en tener noticias de instancias superiores acerca de este repunte en los casos justo cuando el municipio daba un paso adelante en la desescalada.