Mari Paz Martínez: "Tengo un proyecto, quiero acabarlo y espero que Fabero sepa que implica un futuro para nuestro municipio"

¿Por qué decidió presentarse a revalidar la alcaldía de Fabero en otra agrupación tras 35 años en el PSOE?

Ya lo he dicho claramente con anterioridad, voy a gastar dos minutos de mi tiempo para explicar lo que todo el mundo sabe por desgracia. El equipo del que yo era la cabeza de lista teníamos un proyecto que finalizaría dentro de 12 años, aunque si no hubiera sido por la pandemia igual hubiéramos finalizado antes. El problema que surgió es algo que dije en el mes de diciembre y que se ratificó en enero y es que me iban a quitar para poner a otra persona, el tío del señor Cendón. ¿Por qué se hizo esto? No lo entiendo, porque en el año 2019 yo tenía dos juicios orales abiertos por temas administrativos. Uno relativo a empadronamientos el cual gané, y otro que se ha ido posponiendo, llevamos 8 años esperando al juicio. Pero ya en 2019 estaba y nadie le hizo ascos a los 1.500 votos que sacamos en Fabero para la Diputación, para el Consejo Comarcal, para tener 7 concejales, que ninguno se quejó tampoco de que yo estaba imputada y tenía un código ético. Yo tengo un código ético muy claro y ellos lo saben. Además, les recuerdo que yo quise hacer primarias y así lo dije en una reunión donde estaba presente parte de la candidatura de hoy y fue donde surgió lo que todo el mundo conoce y ha sido lo que yo dije y auguré.

Es doloroso después de 35 años de trabajar mano a mano con el que es cabeza de lista del Partido Socialista. Yo no tengo nada contra el PSOE, no he dejado de ser socialista porque vaya en otra candidatura y me han venido a buscar muchos partidos para que les encabezara y sí que me está doliendo porque no tienen otro argumento que es el código ético y el código ético lo tenía en 2019, lo tengo ahora y lo tendré siempre. Por eso he decidido volverme a presentar, tengo un proyecto, quiero acabarlo y espero que el pueblo de Fabero sepa que ese proyecto implica un futuro para nuestro municipio.

¿Cómo afronta el enfrentamiento electoral directo con sus antiguos compañeros y su antiguo partido?

Para mí van a ser unos más. Yo formo parte de los seis partidos políticos aunque sea una agrupación electoral y lo que voy a hablar es de mi proyecto, de mi programa y del futuro de Fabero. El resto de enfrentamientos ya los he hecho, ya los he aclarado y solo voy a hablar del proyecto que voy a llevar a cabo.

¿En qué se diferencia Independientes por Fabero del Partido Socialista? ¿Y de los demás partidos políticos? ¿Cree que los vecinos del municipio le apoyarán en este cambio de partido?

Eso el día 28 de mayo lo sabremos, espero y confío en la ciudadanía. Si han tenido antes esa esperanza conmigo aunque fuera bajo las siglas del Partido Socialista, que es verdad que pesan mucho, yo espero volver a retomar y tener la confianza de los vecinos. No hemos visto los programas pero creo que durante estos ocho años hemos demostrado que no solamente somos socialistas, sino que quizas vamos más allá. Hemos tenido en valor los servicios sociales, la igualdad, el poder conseguir y pelear como nadie por obtener servicios, recursos para nuestro municipio, gobierne quien gobierne en Diputación y en la Junta. Yo creo que cuando le vas a la gente con proyectos de futuro no tienen por qué echarse para atrás. Creo que seguimos siendo un partido de amplio abanico de izquierdas, que peleamos por el futuro de nuestro municipio, que lo hemos demostrado siempre y que vamos a seguir porque creo que tenemos un programa que cuando lo conozcan todos nuestros vecinos nos van a dar la razón, porque es un programa de continuidad.

¿Tendrá algún acercamiento con algún partido político para las elecciones del 28 de mayo?

Yo ahora voy a una agrupación electoral, y si alguna vez algún compañero haya sido del partido que sea, me ha llamado y necesitado para cualquier cosa, ahí he estado. Por encima de todo soy una compañera. Espero sacar una mayoría absoluta y amplia.

¿Cuáles cree que son los proyectos más importantes que necesita el municipio en estos momentos?

Nosotros tenemos tres ejes fundamentales. El empleo, la búsqueda de empleo porque tenemos una pérdida total de empleo. Es verdad que ahora el Ministerio de Transición nos ha concedido una subvención para la generación del Centro Logístico de biomasa que posiblemente venga en parte a mitigar este proceso de pérdida de trabajadores y de población. Nos hemos reunido ya con los empresarios de la zona porque nos gustaría que aunque es de nivel municipal, se la demos a explotar a gente del municipio, porque no solamente es el trabajo de los ocho operarios que van a estar en la fábrica sino toda la limpieza de los montes de alrededor, que además supone a nivel medioambiental el evitar los fuegos y el tener los montes limpios y seguros.

Luego el patrimonio y el turismo, que claramente llevamos trabajando durante mucho tiempo. El BIC nos ha dado el 'respaldazo' que necesitábamos y ahora nos vamos a presentar con más proyectos de patrimonio, con una subvención que ha salido del ministerio creo que también de Transición y vamos a intentar finalizar el proceso de recuperación de nuestro patrimonio, que es muy amplio y vamos por el buen camino. Ahora empezarán las obras del Hospitalillo para hacer otra visita más, vamos a intentar que a través de los fondos de transición consigamos el soterramiento del Pozo Julia para que visualmente no afee el pozo y que quede mucho mejor y hagas una visita más o menos en condiciones a una mina. También queremos apostar y vamos a volver a pedir la Escuela Hotel con ese edificio que hemos adquirido. Y los ejes fundamentales son transición y patrimonio.

También queremos hacer un restaurante de un alto nivel en el Pozo Julia porque tenemos muchas carencias a nivel de servicios turísticos porque no éramos un centro turístico, éramos un centro de trabajo y desde 2018 que dejamos de trabajar en la Gran Corta hemos sufrido una pérdida de población exagerada y de empleo total y absoluta. El reto demográfico unido a la prestación de servicios, el disponer de más recursos y el atraer población, que todo va un poco unido al esfuerzo del empleo. Nosotros hemos hecho durante todos estos años de gobierno un esfuerzo enorme por el empleo, siempre hemos ido a todas las subvenciones que han salido, no ha quedado ni una a la que no vayamos para poder contratar gente, es verdad que ahora estamos más limitados por la nueva Ley de Empleo que ha salido pero intentamos conseguir los programas duales mixtos por partida doble, para formar a nuestra gente, para que sean futura mano de obra para ese centro logístico y nosotros seguir peleando para tener más medios, más recursos y más empresas.

¿Qué le diría a los vecinos de Fabero de cara a las elecciones del 28 de mayo?

Que sigan confiando en nuestro proyecto, en nuestro trabajo, en nuestra honestidad, en que siempre hemos sido muy claros con lo que hemos trabajado, les hemos mostrado todos los caminos que estábamos emprendiendo. A algunos les gustará más, a otros menos, pero creo que somos el proyecto que llevamos ocho años desarrollando y creo que podemos ver esa luz al final del túnel con estas pequeñas iniciativas que tenemos, como que sea una realidad tener el proyecto de actuación en marcha por parte de la Junta de la parte baja del polígono industrial, y esperemos en cuatro años finalizar todo el proceso de urbanización y seamos un foco importante para poder asentar alguna empresa que seguramente vamos a empezar a trabajar con este capital y es lo que les diría.

Esfuerzo, trabajo, honestidad, es lo que lleva mi lista, todos mis compañeros. Tengo que agradecerles enormemente que hayan seguido a mi lado, como aquellos jóvenes que forman parte de nuestra lista. Me ha sorprendido que han venido y me han dicho que quieren seguir formando parte del proyecto porque entienden que nosotros podemos ser ese revulsivo que necesita Fabero.