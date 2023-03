María Ángeles Arias encabeza la lista de CB en Fabero

María Ángeles Arias, candidata de CB en Fabero. / EBD

María Ángeles Arias Neira encabezará la candidatura de Coalición por el Bierzo (CB) en las elecciones municipales del próximo 28 de mayo en el municipio de Fabero. Arias es miembro de la Junta Ejecutiva de Coalición por el Bierzo como representante de Fabero-Sil. Profesionalmente, es técnica de empresas y actividades turísticas, con más de 20 años de experiencia laboral.

La candidata bercianista señala que "enfocamos nuestro programa en un cambio de gestión municipal. Fabero ha sufrido en los últimos años muchos cambios, y en muchos sentidos no positivos, con una perdida de población muy alta en gran parte debido a no haberse tomado las medidas necesarias para atajar esta situación. No se han aprovechado nuestros recursos naturales y turísticos. Las vías de comunicación de nuestro municipio son deficientes para el potencial funcionamiento del territorio. Las promesas de comunicación a través de vías de alta capacidad se han perdido con la misma perdida de peso que el resto y ni siquiera se ha generado un atractivo de calidad para empresas. Fabero se ha instalado en un punto muerto económico y el pesimismo institucional se palpa y traslada a la calle".

"Para conseguir una nueva orientación y revertir la actual situación", añade, "el cambio debe empezar con una nueva perspectiva y gestión municipal".