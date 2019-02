María Antonica Gancedo justifica su dimisión como vicepresidenta de la Fundación de Deportes por “motivos personales”. / QUINITO

Este fin de semana se hacía público que María Antonia Gancedo dimitía de su cargo de vicepresidenta de la Fundación de Deportes que se encargó de la organización y celebración del Mundial de Ciclismo Ponferrada 2014. Algo que justificó este lunes por “motivos estrictamente personales”. Una decisión que la alcaldesa de Ponferrada, Gloria Fernández Merayo, respalda y que ha entendido que “tampoco tiene nada del otro jueves”. “La voluntad del Ayuntamiento puede estar representada por tres, por dos, por uno o por ningún concejal y que se decidan las cosas en el pleno”, la excusó. Aunque lo cierto es que su marcha deja como único representante del equipo de gobierno en la comisión al edil popular Roberto Mendo.

Por su parte, Gancedo únicamente declaró que su dimisión “no creo que tenga más trascendencia” y “no tengo absolutamente nada más que decir”. No obstante, negó que haya “ningún motivo que alguien quiera ver o hacer ver”, como una fractura en el equipo de gobierno tal y como apuntó esta misma jornada el portavoz socialista Olegario Ramón. “Mi función en esta Fundación ha sido una denominación que se ha hecho y no tenía nada que ver antes, no tengo nada que ver en el presente y nada en el futuro. Estuve un tiempo y he considerado que es el momento de dejarlo”, subrayó.

La exvicepresidenta de la Fundación de Deportes mantiene, no obstante, sus funciones como presidenta del PP local de Ponferrada y como edil de Cultura, Educación y Turismo en el Ayuntamiento de Ponferrada.