María Luisa Bernardo: la poetisa asturiana enamorada de Cacabelos

María Luisa Bernardo, la poetisa enamorada de Cacabelos. / QUINITO

María Luisa Bernardo nació en Asturias en 1931 y, después de casarse a los 18 años, se fue a vivir a Madrid hasta que cambió el siglo. Hace 18 años llegó a Cacabelos de la mano de su hija (una de las cinco que ha tenido) y quedó prendada de la villa del Cúa, que se ha convertido en musa y protagonista de parte de su obra literaria.

La literatura siempre atrajo a María Luisa, que “de pequeña siempre andaba con un libro, como si estudiara”, aunque no fue hasta la edad adulta, ya en Madrid, cuando pudo cursar sus estudios: “Empecé en Radio ECCA y después en la Universidad Popular de Leganés, donde iba por las noches”. “Nunca pensé que iba a poder escribir”, asegura, “pero me gustaba tanto que empecé a hacerlo”, aunque ahora “sólo me sale Putin o los temporales que hay. Quiero escribir pero no lo hago porque me da mucha pena”.

La vida de María Luisa comenzó de forma azarosa. Nacida al tiempo que la II República, el estallido de la Guerra Civil hizo que su padre, republicano, tuviera que marcharse exiliado a México, dejando a su madre sola con cinco hijos. “Todos pequeños”, aclara. Fue la última vez que lo vio con vida: “Hasta que murió Franco no pude ir a verlo a México”, donde está enterrado. “Tenía seis años cuando se marchó y lo pasé muy mal. Cuando ya me había casado, mi madre se fue con él, pero yo no llegué a verlo más”, lamenta.

El trabajo de su hija trajo a María Luisa Bernardo al Bierzo hace 18 años: “Terminar en Cacabelos se lo debo a mi querida hija, porque después de casarse trabajó aquí mientras yo estaba en Madrid. Después me fui a Asturias y al final vine para aquí con ella”. A orillas del Cúa ha desarrollado su obra: “Me gusta mucho escribir poesía, relatos, cuentos… Todo lo que veía lo escribía”, pero sobre todo ha encontrado una nueva vida a la que no está dispuesta a renunciar: “Toda mi familia está enterrada en Asturias y México, pero yo ya dije que me quiero enterrar y todo aquí”, asegura riendo.

Tan arraigada está su vida en Cacabelos que incluso “a mis hijos los tengo más en casa que fuera, aunque viven en Madrid. Cuando se va uno, viene otro. Son adorables, me quieren mucho, y también los nietos, las nueras, los yernos… todos”.

Plaza de las flores

María Luisa Bernardo ha compartido una de sus poesías dedicadas a Cacabelos, titulada Plaza de las flores:

Cuando vine a visitarte yo de ti me enamoré. Como me gustabas tanto, por mi Asturias te cambié. Eres un pueblo precioso. Tus palacios y tus calles y tejados de pizarra que ves desde la ventana. Si los contemplas con luna, te alegrarán la mañana. Si los miras cuando llueve, mojados y tan brillantes, negros como el carbón, los verás destelleantes. Ese parque tan alegre y tan cerca del río Cúa, te sientas a contemplarlo, qué serenidad te da. Y no digamos los niños que te rodean por doquier y pases por donde pases siempre los tendrás que ver. Esa plaza de las flores, tan alegre floreada. Rosas, claveles, geranios, bien mimada y floreada. Cuando pasa el peregrino la mira y queda extasiado, y con la cámara al hombro, todo lo deja grabado.

Premios Mujer Bierzo 4.0

El Ayuntamiento de Cacabelos, presidido por Junior Rodríguez, ha propuesto a esta berciana como nominada a los Premios Mujer Bierzo 4.0 que organiza El Bierzo Digital. Estos premios buscan reconocer y galardonar la encomiable labor de todas las mujeres y, especialmente, a las de nuestra comarca.

Puede conocer al resto de nominadas en la sección de reportajes de las candidatas a los Premios Mujer Bierzo 4.0 de El Bierzo Digital.