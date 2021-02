María Luisa Varela se hará cargo del proyecto contra la soledad no deseada en Ponferrada

Foto de archuivo de María Luisa Varela, concejala de Mayores y Participación ciudadana de Ponferrada. / QUINITO

La concejal de Mayores y Participación Ciudadana, María Luisa Varela, de Podemos, se hará cargo del proyecto de “Lucha contra la soledad no deseada”, que busca analizar y diagnosticar las causas así como plantear soluciones a este problema que sufren muchas personas mayores del primer mundo. Este proyecto era la competencia que, tras el pacto de investidura entre PSOE, Podemos y Coalición por el Bierzo se delegó en el entonces líder de la formación bercianista, Pedro Muñoz, quien fue apartado de todos sus cargos al ser arrestado por la policía y posteriormente acusado de un delito de malos tratos contra su mujer, la abogada Raquel Díaz, cuyo estado de salud todavía mantiene en vilo a la sociedad berciana.

Desde octubre, la concejal de Mayores, María Luisa Varela, comenzó a participar en las reuniones de los equipos técnicos que estudian el fenómeno de la soledad no deseada en el municipio de Ponferrada y diseñan propuestas de solución. Como recuerda Varela, que este lunes 1 de febrero, tras la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, es la nueva concejal delegada para este importante asunto, hay muchos tipos de soledades no deseadas y cada una requiere una solución.

Los equipos los forman técnicos del Ayuntamiento, psicólogos y trabajadores sociales. Se está en contacto con los servicios de salud mental y con asociaciones de este ámbito, así como en las universidades de León y de Educación a Distancia. Y el primer objetivo es, haciéndose cargo de los datos que se han recogido y organizado, poner en marcha un proyecto piloto en el barrio de Flores del Sil de lucha contra la soledad no deseada.

Proyecto en Flores del Sil

Según la concejala delegada para el proyecto de lucha contra la soledad no deseada, María Luisa Varela, su equipo ha preferido seguir el refrán de “el que mucho abarca, poco aprieta”, y ha optado por diseñar un programa piloto para el barrio ponferradino de Flores del Sil que en el futuro podría implementarse en todas las restantes zonas del municipio.

Las líneas de trabajo van a tener en cuenta nuevos factores, como los desatados por la pandemia de la covid-19, que ha generado todavía más soledad no deseada, ahora sobrevenida por las circunstancias. Entre estos casos se encuentran aquellas personas que no pueden visitar o recibir visitas de sus seres queridos (o que las han visto altamente restringidas), aquellos que tienen familiares enfermos o incluso personas que sufren alguna otra patología pero que ven como las circunstancias de pandemia empeoran su situación. A ello, se le suman los graves problemas psicológicos que puede ocasionar una situación de soledad no deseada, a esas personas y también a los cuidadores y cuidadoras, explican desde el Ayuntamiento, de esa gente dependiente en quienes recae el peso de las labores de los cuidados. Como explica Varela, hay muchos tipos diferentes de soledades no deseadas.

El proyecto piloto contra la soledad no deseada en Flores del Sil, que bebe de iniciativas de cuidados y acompañamiento en grandes ciudades como Madrid o Barcelona pero que busca alcanzar una profundidad mucho mayor. Se están preparando equipos de voluntariado, que se espera que sean dirigidos por estudiantes de la ULE y la UNED en lo que puede ser una oportunidad para su formación práctica. Se parte de las encuestas para el conocimiento de la gravedad en cada caso, pues es un trabajo que lleva tiempo realizándose a nivel de estadística y de valoración de la soledad no deseada en el municipio. Se espera que estos grupos de voluntariado sean suficientes para ir haciendo frente a las demandas y localizaciones de soledades no deseadas.

Los comercios de cercanía de Flores del Sil jugarán un papel de “puntos faro”. Esto quiere decir que serán lugares donde la gente puede ir a comunicar una situación de soledad de un vecino o familiar o que las propias personas que la sufren puedan acudir. De esta manera, se pueden poner en contacto con los equipos de voluntarios para estudiar la situación y ver qué soluciones se le pueden dar y encaminar esa soledad no deseada a abrirse socialmente

El centro de día de Flores será el lugar en el que se centralizará la gestión del proyecto piloto contra la soledad no deseada en Ponferrada.

Varela: con ganas de actuar

Para María Luisa Varela, la ilusión que le produce estar al frente de este proyecto se traduce en “ganas de hacer actuaciones”. En octubre, cuando empezó a formar parte de los equipos que lo diseñan, asumió una preocupación que espera que se consolide en el Ayuntamiento “para quedarse”. Recuerda que, además del programa piloto de Flores del Sil, se están haciendo actuaciones callejeras de teatro para concienciar sobre la necesidad de afrontar el problema de la soledad no deseada y otras actividades, como un ciclo de cortos programado para el día 5 de febrero que, debido a las circunstancias, se ha pospuesto.

“Es mucho quehacer”, recuerda Varela, en un ámbito, además sin referencias a las que asomarse. Existen programas de ayuda a personas en muchas ciudades pero no “proyectos específicos contra la soledad no deseada”. “El de Ponferrada es más ambicioso al querer profundizar con muchos más factores”, explica Varela. Para la concejal, la complejidad de este problema, las muchas clases de soledad deseada que hay, también la ilustra el que, si bien es un problema de salud mental que afecta mayoritariamente a las personas mayores, las personas jóvenes no están libres de él.