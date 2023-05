Mariano Veganzones: "Primero mató al Bierzo el cierre de las térmicas y ahora enterramos Ponferrada con la ZBE"

Acto de la candidatura de Vox en Ponferrada con el consejero de Industria, Comercio y Turismo, Mariano Veganzones. / QUINITO

La mañana de este miércoles el consejero de Industria, Comercio y Empleo de la Junta de Castilla y León, Mariano Veganzones, ha viajado hasta Ponferrada para apoyar la candidatura de VOX al Ayuntamiento de Ponferrada, liderada por Patricia González, a la que calificó de "futura alcaldesa".

Veganzones, que dio un paseo por el centro histórico de la ciudad, asegura que "Ponferrada es una doble víctima de las políticas socialistas en Castilla y León y en España, pues comercialmente está prácticamente muerta". De esta forma, sostiene que lo que "primero mató al Bierzo" fue el cierre de las centrales térmicas "que no tiene sentido cuando estamos con una insuficiencia energética muy grande" y ahora, dice, "enterramos al Bierzo y Ponferrada por segunda vez porque tenemos encima una Zona de Bajas Emisiones que va a poner punto y final al pequeño comercio en el centro de la ciudad".

En esta línea, el consejero señala que no se puede consentir que "el pequeño comercio, que genera tantos puestos de trabajo y el sustento de muchas familias, se vaya a extinguir porque se cree una ZBE llena de cámaras para controlar a los ciudadanos y coches que pasan, que no se pueda acceder al centro de la ciudad y a esas zonas comerciales". Veganzones ha puesto como ejemplo el Mercado de Abastos, "prácticamente vacío", o la falta de aparcamientos disponibles. "En una ciudad que no tiene problemas de calidad de aire y contaminación, se tiene que crear una ZBE por imposiciones ideológicas".

El consejero de la Junta ha querido puntualizar que "en Ponferrada, el único partido que puede hacer este cambio es VOX, y el único partido que cumple lo que promete es VOX". En esta línea, asegura que "las promesas que hacemos en nuestro partido político las cumplimos y la prueba más evidente es la consejería de Industria, Comercio y Empleo de la Junta". Veganzones ha querido concluir apuntando que "todo lo que destruye el socialismo nosotros lo convertimos dando apoyo", y manifestando que su aspiración es "sustituir estos gobiernos socialistas y entrar con fuerza en todos los municipios de Castilla y León, porque los municipios son las seña de identidad de VOX".

Por su parte, la candidata a la Alcaldía de Ponferrada por VOX, Patricia González, ha culpado a las políticas socialistas de traer la "ruina y el abandono" a la ciudad. "Negocios de toda la vida con la persiana bajada, carteles de 'se vende', 'se alquila', no podemos permitir más este gobierno socialista que solo ha llevado a Ponferrada a la ruina, que quiere imponernos una ZBE", apunta.

Asimismo, González asegura que el Partido Socialista "lleva en sus siglas que son obreros, pero pretenden no dejar entrar al obrero al centro de Ponferrada". "A la izquierda le encanta prohibir y por eso estamos aquí", sostiene la candidata. Por último, González ha querido destacar que "es esencial bajar los impuestos municipales para facilitar la vida al comercio minorista".