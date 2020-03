Marín repite como rector de la Universidad de León

Marín votando este jueves. / Carlos S. Campillo

El actual rector de la Universidad de León y candidato a la reelección, Juan Francisco García Marín, resultó hoy ganador en las elecciones celebradas en los campus de la capital y de Ponferrada, en las que se midió con Juan José Fernández Domínguez, al que superó al lograr el 61 por ciento de los apoyos.

Fernández Domínguez, por su parte, felicitó al ganador. “Espero que su serte sea la suerte de la Universidad de León”, dijo antes de agradecer el apoyo recibido. “Si ha servido para que brote la ilusión, habrá merecido la pena el esfuerzo”, añadió.

Marín agradeció el apoyo recibido de todos los estamentos de la comunidad universitaria. “El programa es para cumplirlo y lo haremos”, afirmó respecto a sus proyectos aunque incidió que la prioridad ahora es hacer frente a las consecuencias del coronavirus.

“A ver cómo se organiza el trabajo. Es una emergencia. Tiene que haber una voz única y los demás tenemos que cumplir esas normas y directrices. Si cada uno vamos a nuestro aire… Tengamos un poco de disciplina”, reclamó antes de recalcar que “no podemos ir por libre. No se puede cerrar una universidad y no poner restricciones en transportes. Hay una presión ciudadana y no sé lo que pasará. Hay que ser cuidadoso”.