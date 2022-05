Mario Tascón. / Prodigioso Volcán

Coincidiendo con la celebración del Día de Internet, la Asociación de Usuarios de Internet entregó este 17 de mayo los Premios de Internet, cuya XXVII edición estuvo dedicada a defender el acceso de las personas mayores a la sociedad digital. El periodista berciano Mario Tascón ha sido galardonado en esta gala con el premio a la Trayectoria Personal por sus más de veinte años dirigendo y asesorando a medios nacionales e internacionales y ejerciendo como consultor especializado de empresas e instituciones.

Tras recoger el premio, Tascón destacó las "enormes carencias de cultura digital" que existen en la sociedad actual, señalándolo como un reto a resolver en las próximas décadas: "Tenemos bolsas gigantes de población de analfabetos digitales, tan grandes que organizaciones como Cáritas cifran en 16 millones de españoles. 7 de cada 10 mayores de 74 años no tienen conexión a internet según el INE".

En este sentido, afirmó que "la población española no tiene las habilidades necesarias para operar y comunicarse a través de la red como muy bien sabe nuestro Gobierno y demanda Europa en las competencias digitales. No es solo que no entendamos lo que nos dicen las páginas web, es que no podemos llegar a ellas y que, cuando llegamos, no las comprendemos, no las sabemos manejar y hemos de pedir ayuda que no siempre tenemos cerca".

Por otro lado, puso de manifiesto la paradoja de que "tenemos a amigos y vecinos que se acercan a un banco o un hospital donde una máquina, tras unos minutos de angustia ante el miedo a la más mínima equivocación, será quién les dé el turno. Eso sí, si la tarjeta sanitaria la colocan del derecho. Por otro lado, hay multitud de trámites simples que requieren una presencialidad innecesaria para los que ya tienen competencias digitales. A los mayores no les hacemos la vida más fácil", denunció.

Además, destacó la necesidad de que la comunidad científica, políticos, legisladores y periodistas se comprometan a usar una comunicación sencilla y responsable: “Este es uno de los objetivos de la iniciativa Levanta la Cabeza (de la que Tascón es asesor general) en la que necesitamos aliados y compañeros de viaje”.

Por último, el premiado reclamó la importancia a la comunicación como motor para la educación: “A los Objetivos de Desarrollo Sostenible le faltaba el ODS 18: la comunicación. Este ODS bien desarrollado facilitaría la alfabetización de la sociedad y ayudaría a corregir algunos de los problemas del siglo XXI como las noticias falsas y la desinformación”.

Sobre Mario Tascón

Nacido en Ponferrada en 1962, Mario Tascón ha sido durante ocho años director general de Contenidos de Prisacom (elpais.es) y fundador de la primera redacción digital de España: elmundo.es. Ha presidido la Fundéu (Fundación del Español Urgente) y es maestro de periodismo de la Fundación Gabo. Considerado como uno de los padres y artífices de internet en España es especialista en periodismo de datos, infografía, nuevas narrativas, arquitectura de la información y la reingeniería de procesos de departamentos de comunicación y redacciones.

Actualmente dirige Prodigioso Volcán, una compañía de transformación, con ADN periodístico, que ofrece soluciones innovadoras para la comunicación que exige el futuro. Fundada en 2011 por el propio Tascón, actualmente cuenta con sedes en Madrid, Barcelona, Sevilla y México, y entre sus clientes destacan Fundación Telefónica, BBVA, Coca-Cola, Roche, CaixaBank, Novartis o Repsol.