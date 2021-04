Marta González, de la ULE a Greenpeace

Una licenciatura en Ciencias Ambientales, un máster de Investigación en Agrobiología Ambiental, estudios de fauna, conocimientos tecnológicos, dos idiomas e incluso una larga experiencia en el sector de la ingeniería…Estas son solo una ínfima parte de las aptitudes que han hecho que Marta González Martín lleve ya camino de 8 años trabajando en Greenpeace España, donde actualmente es coordinadora de la red de voluntariado en el Departamento de Movilización y miembro del Equipo de Género. Además, ha sido voluntaria de la organización, lo que le ha llevado a surcar los mares en la embarcación Esperanza. A través del programa Vacaciones en Paz, también viajó a los campamentos de refugiados saharauis

Marta nació en Oviedo en el 1980. Tras terminar la secundaria, se mudó a Córdoba para cursar la carrera de Ciencias Ambientales, un grado de lo más novedoso por aquel entonces. Sin embargo, dos años después de su llegada a Andalucía pidió su traslado a León, donde haría el resto de la carrera. Posteriormente, realizó el Máster de Investigación en Agrobiología Ambiental en la Universidad del País Vasco. Es en Bilbao, donde vivió durante nueve años, donde encontró su primer trabajo: Responsable del Sistema de Gestión Ambiental en la empresa Saitec, S.A, de ingeniería civil.

Tras rematar su trabajo de fin de máster, el cual se enmarcaba dentro del proyecto BATFARM y en el que obtuvo una nota de sobresaliente, le tocó hacer las maletas de nuevo. La organización Greenpeace España, para la que ya había colaborado como voluntaria durante su etapa en Bizkaia, le brindó la oportunidad de enrolarse en su Departamento de Campañas, por lo que se mudó a Madrid. Actualmente, se encuentra en el Departamento de Movilización, y también es miembro del Equipo de Género.

Antes de pasar a las preguntas, coméntenos su paso por la Universidad de León: cómo es tu experiencia, cómo te adaptas a la ciudad, etc.

Tenía muchas ganas de mudarme a León para cursar Ciencias Ambientales. Sin embargo, era muy difícil entrar, así que tuve que empezar en Córdoba, donde tuve una difícil adaptación, pues me supuso un choque cultural tremendo. Por esta razón, pedí el traslado a León, donde me sentí como en casa, ya que la forma de vida de los leoneses se asemeja mucho a la de los asturianos. Recuerdo un gran ambiente en la ciudad, con mucho movimiento y fiestas universitarias. Además, tuve suerte en lo académico, y conté con un profesorado excelente.

Además de todos los estudios y habilidades que posee, ¿qué más necesita una persona para llegar a trabajar en Greenpeace?

Mi primer contacto con Greenpeace tiene lugar durante mi estancia en Bilbao, trabajando como voluntaria. Me gustó mucho, por lo que cuando me mudé a Madrid opté por hacer un ”internship”, una especie de prácticas con una duración de tres meses, antes de ingresar en la organización. Tras acabarlo, salieron un par de plazas para trabajar en Campaña y fui seleccionada para el puesto de técnica en la Campaña de Océanos.

Desde tu llegada, has cambiado de departamento; primero estuviste en el de Campañas, ahora en el de Movilización y también en el equipo de Género. ¿Qué labor tenías/ tienes en cada uno y cuál prefieres?

Como te dije, antes de nada me hago voluntaria de Greenpeace. Como voluntaria y activista vivo experiencias increíbles, como la de estar embarcada en ‘’El esperanza’’ en el Mar del Norte, y también de riesgo; en el 2013, viví uno de mis episodios más especiales como activista, cuando me subí al tejado del Congreso de los Diputados en protesta por la reforma de la Ley de Costas del PP. Nos pidieron entre tres y cinco años por delito contra las altas instituciones del Estado, aunque finalmente, tras declarar ante el Juez Bermúdez, nos absolvieron.

En el Departamento de Campañas tenía un trabajo más técnico: portavocía, una mayor relación con los medios de comunicación, incidencia política, redactar algún que otro blog…Toqué bastantes campañas; desde la de Océanos, que fue mi primera experiencia como trabajadora de la organización, hasta la de Ártico, Fracking o Costas. En este departamento paso cuatro años, primero como técnica y después como responsable. Me gustaba mucho la parte de incidencia política y también la de investigación.

Por este motivo, actualmente estudio otra carrera, la de Ciencias Políticas, puesto que me parece súper importante el hecho de que los movimientos sociales puedan convertirse en agentes políticos capaces de cambiar las políticas. Esta es una parte fundamental de las ONG’s, que además de dejarnos imágenes impactantes sobre sus acciones hacen un trabajo de fondo brutal en lo que a ciencia política e investigación se refiere. Esta es la forma en la que se presiona a los políticos para que estos legislen a favor de la protección del medioambiente.

Después, sale una oferta para el puesto de movilización y empiezo a trabajar ahí, donde ya llevo cuatro años. En cuanto al Equipo de Género, este se crea nada más que llego a la entidad. Está compuesto por tres mujeres y un hombre, y nuestro objetivo es integrar toda la mirada eco-feminista en la organización. De hecho, hemos conseguido tener una política de género, convirtiéndonos así en la única oficina de Greenpeace en todo el mundo que la tiene.

Vemos que la visibiliización de la mujer dentro de la organización es crucial. Actualmente, ¿hay más hombres o más mujeres en Greenpeace España?

Es una muy buena pregunta. Hay que partir de la base de que Greenpeace está integrado por tres grupos de personas: el staff, el voluntariado y el consejo, el cual representa a los socios. En el primer grupo ya hay más mujeres. De hecho, hace no mucho se anunció que el actual director ejecutivo será sustituido por Eva Saldaña, quien ocupará el cargo a partir de mayo. En el voluntariado las mujeres también superan a los hombres, y en el consejo, donde antes predominaban los varones, todo está muy equilibrado, ya que hicimos una campaña para que las mujeres se animaran a ocupar estos puestos.

Cuando se piensa en los orígenes de Greenpeace, a muchas personas se les vienen a la mente los típicos hombres barbudos y de pelo largo. Sin embargo, también había mujeres, cuyo rol era clave. Es por ello que queremos visibilizar aún más a la mujer, para que exista una igualdad real.

La Fundación Félix Rodríguez de la Fuente decidió ‘’ficharte’’ para una colaboración años atrás. ¿En qué consistía tu trabajo?

Comencé a participar hace unos años, cuando aún residía en el País Vasco. Colaboré en un estudio en el que la fundación cooperaba con COAG (Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos) y que analizaba la interacción entre la fauna salvaje y la actividad agroganadera. Mi tarea era la de realizar encuestas a ganaderos para comprobar si estos estaban al tanto de las compensaciones económicas a las que tenían acceso en el caso de que los lobos atacasen a su ganado.

Me recorrí varias zonas del País Vasco haciendo esto, y era muy interesante, ya que observabas que muchos ganaderos eran conscientes de la necesidad de preservar la fauna salvaje. Me sorprendió mucho, pues mi sensación era la de que existía una guerra abierta entre el lobo y el ganaderos, y en realidad no. No obstante, los ganaderos necesitaban entender cómo hacer su actividad compatible con la de la fauna salvaje y que se les ayudara.

Con ese cometido se elaboró la ‘Guía de compatibilización entre la fauna salvaje y la producción agraria’, la cual recogía los resultados del proyecto y explicaba en qué consistían las ayudas económicas, etc. De esta se extrajeron datos como los siguientes: el 40% de los agricultores no sabía cómo actuar en caso de daños provocados por especies animales salvajes, y el 58% ni siquiera sabía de la existencia de ayudas compensatorias. Por motivos como estos, este Estudio tuvo una gran aceptación entre el sector ganadero.

En relación a esta fundación, y a la propia Greenpeace, cuya misión es concienciar a la gente en cuidar más nuestro planeta, los animales, etc. y teniendo en cuenta la situación de pandemia que vivimos hace ya más de un año, ¿crees que esta ha supuesto un pequeño respiro para el planeta?

Cuando estábamos en confinamiento y el mundo entero se paralizó, pudimos observar cómo los animales ocupaban territorios que antes estaban totalmente humanizados, pudimos ver un aire más limpio… Sin duda, fue un respiro para la fauna y la flora del planeta. Sin embargo, lo que debería haber sido un aprendizaje se ha convertido en una nueva repetición de errores, puesto que seguimos sin tener un modelo de vida sostenible. Con innovaciones como el teletrabajo o con transformaciones en nuestro hábito de consumo sí que podríamos reducir en cierta medida el cambio climático. No obstante, esto no es suficiente, y seguimos tropezando con la misma piedra: nuestra propia mentalidad.

La clave para proteger la Tierra reside en nuestro interior. Pienso que no somos conscientes del poder individual que poseemos como persona consumidora, al elegir en qué medio de transporte nos movemos, qué comemos o cómo participamos en la política. La mayor de las campañas es la de cambiar nuestra mentalidad, pues la mínima de las acciones cambia mucho las cosas; muchísimo más de lo que pensamos, de hecho. La excusa de que nuestra actuación individual no cambiará nada no sirve.

No debemos olvidar que los grandes avances sociales y medioambientales vienen propiciados de acciones individuales, como la de Rosa Parks al negarse a ceder su asiento de autobús a los hombres blancos en Alabama, la cual puso la primera piedra en el fin de la segregación racial allá por el 1955. T

También cuando se lanzaban al mar los residuos de bidones nucleares, y activistas de Greenpeace decidieron ponerse delante de los barcos que transportaban la carga para impedirlo. Esto caló muy hondo, y aunque es una quimera que todos hagamos eso, sí que podemos empezar por las cosas más sencillas, como el uso del transporte público. Todo suma, y el momento es ahora, pues de lo contrario, no habrá marcha atrás.

Ya para finalizar quería preguntarle acerca de los campos de refugiados. Usted estuvo dos veces en un campamento en el Sáhara. ¿Qué le supuso esta experiencia?

Estuve dos veces en el campamento de refugiados de Dajla, el más alejado de Tinduf, que es donde te deja el avión cuando llegas a Argelia. Curiosamente, hice ese trayecto en un ‘Bizkaibus’; allí te encuentras furgonetas incluso de la Ertzaintza, que han sido donadas por el Gobierno Vasco. Previamente, había participado en el programa ‘Vacaciones en paz’ que consiste en acoger a niños saharauis durante todo el verano. Yo tuve en acogida a un niño, y después a su hermana. Si estos tenían necesidad de alguna operación o alguna atención médica cuando el verano llegaba a su final podías pedir la prórroga del plazo de acogida. En septiembre, cogían el vuelo de vuelta para retornar al campamento. Después, la que cogí el vuelo fui yo; en el mes de diciembre me fui a su hogar y me instalé con toda su familia en la jaima en la que vivían.

El agua escaseaba en el campamento; allí se tiene lo justo, y hay que saber racionarla para que no se acabe rápidamente. Había una inmensa ayuda de gente española, aunque no recibían mucha ayuda humanitaria. En Dajla convivían personas que habían sido separadas de sus familiares, obligados a quedarse al otro lado del muro, donde eran perseguidos y torturados. Estas personas denominaban a la zona ocupada por Marruecos ”El Sáhara de verdad”; un territorio, por cierto, al que todavía no han regresado.

En los campamentos tienen lo básico en cuanto a recursos, pero al menos cuentan una pequeña escuela e incluso una especie de hospital, aunque con pocos medios. Tenían una colaboración con Cuba y había jóvenes que se iban a estudiar medicina al país centroamericano, pero cuando regresaban se encontraban sin una salida profesional. Me encantaba la gente de allí, porque pese a todo eran felices y muy hospitalarios; la gente mayor, eso sí, estaba muy preocupada porque sospechaban que nunca volverían a su hogar.

Lo que más me impactó de mi ”aventura” en Argelia fue la zona para enfermos terminales, otro tipo de asentamiento bastante alejado de mi campamento donde la gente que no tenía solución médica pasaba sus últimos días, antes de que la muerte les atrapase.