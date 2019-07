Martínez Majo asegura que el pacto de PSOE y UPL no tiene en cuenta a los pueblos y la provincia

Acto de toma de posesión del presidente electo de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. Recibe las felicitaciones de Juan Martínez Majo. / L. Pérez

El presidente en funciones de la Diputación de León y del Partido Popular en la provincia, Juan Martínez Majo, aseguró hoy en declaraciones a Ical que no comparte “en absoluto” el pacto de PSOE y UPL porque no piensa, a su juicio, en los pueblos y la provincia leonesa. No obstante, expresó su respeto por la decisión adoptada a última hora de este jueves por los ‘leonesistas’.

Martínez Majo asistió este viernes en las Cortes de Castilla y León a la toma de posesión de Alfonso Fernández Mañueco como presidente de la Junta. En los pasillos, tras el acto institucional, señaló que su intención en continuar al frente del PP y también en la Diputación, pero en la oposición.

En ese sentido, Juan Martínez Majo aseguró que seguirá de momento al frente de la formación, así como en la institución provincial, pero en la oposición debido al pacto alcanzado por PSOE y UPL que desalojará al PP de la Diputación después de 24 años.