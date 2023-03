Más de 120.000 castellanos y leoneses han solicitado la ayuda de 200 euros para personas con bajos ingresos y patrimonio

Billetes / PIQSELS

Más de 120.000 castellanos y leoneses han solicitado la nueva ayuda de 200 euros puesta en marcha por el Gobierno de España para personas con bajos ingresos y patrimonio, desde que el formulario para la tramitación de esta ayuda se activara el pasado 15 de febrero en la web de la Agencia Tributaria. En conjunto del país, son cerca de 2,5 millones de solicitudes en toda España, hasta el pasado miércoles. El plazo para demandar el pago único finaliza el 31 de marzo.

La ayuda se concreta en un pago único de 200 euros para trabajadores por cuenta propia o ajena y beneficiarios de la prestación o subsidio de desempleo en 2022 que el pasado año no superasen los 27.000 euros brutos de renta y cuyo patrimonio –descontando la vivienda habitual– no rebasara los 75.000 euros. Los beneficiarios deben tener residencia habitual en España en 2022.

Para el cálculo de importes se debe sumar la renta y el patrimonio de las siguientes personas que convivan en el mismo domicilio: el propio beneficiario; su cónyuge o pareja de hecho; los descendientes menores de 25 años, o con discapacidad, con rentas que no excedan de 8.000 euros; y ascendientes hasta segundo grado por línea directa (padres y abuelos).

Entre los requisitos figura también que a 31 de diciembre de 2022 no se perciba el Ingreso Mínimo Vital/Ayuda a la infancia o una pensión de la Seguridad Social (régimen general o especial), así como que en 2022 ninguno de los convivientes mencionados fuesen administradores de una sociedad activa, titulares de acciones o participaciones no cotizadas.

Como en el caso de la anterior ayuda de 200 euros, el objeto de este nuevo pago único es paliar el efecto perjudicial en los precios ocasionado por la crisis energética derivada de la invasión de Ucrania en situaciones de vulnerabilidad económica no cubiertas por otras prestaciones de carácter social. En este sentido, el incremento de las pensiones contributivas ya se garantiza en línea con la inflación, mientras que el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y las pensiones no contributivas ya se benefician de un incremento extraordinario del 15 por ciento. Por tanto, no son destinatarios de esta ayuda los perceptores a 31 de diciembre de 2022 del IMV y de pensiones de la Seguridad Social.

La delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, reiteró que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha posicionado a las personas en el centro de todas las políticas y sigue dando pasos para proteger a una mayoría social, adoptando medidas que permiten, a quienes más lo necesitan, amortiguar los efectos de la crisis económica derivada de la guerra de Ucrania. En concreto, precisó que busca aliviar la cesta de la compra y proteger a los colectivos más vulnerables. “Con nuestra determinación, con la sensibilidad social que caracteriza a este Gobierno, estamos protegiendo a las familias. El objetivo es que nadie se quede atrás y que haya un reparto justo de los efectos de la crisis”, argumentó Barcones.