Más de 21 toneladas de alimentos salvadas en Ponferrada gracias a una app que ayuda a evitar el desperdicio de comida

Pack sorpresa de Frutas Geyre en Too good to go. / QUINITO

De lunes a viernes, tres kilos y medio de fruta y verdura se salvan en cada una de las fruterías Geyre de la capital berciana. Sonia, dependienta de una de las tiendas, explica que diariamente desde hace aproximadamente un año, preparan packs sorpresa de Too good to go con “cosas que no valen para vender a precio, que están un poco tocadas o feas” pero que “se pueden aprovechar perfectamente”. Estos lotes son adquiridos por un usuario que, a través de la app, compra los productos a un precio de 2,99 euros.

A lo largo de los cinco años que Too good to go lleva funcionando en España, solo en Ponferrada se han salvado más de 21.000 packs, lo que equivale a más de 21 toneladas de alimentos que han evitado que terminen en la basura. Esto a su vez, corresponde a más de 52.000 kilos de CO2eq menos en la atmósfera, o el semejante a cargar un teléfono móvil más de 9 millones de veces.

Aunque todavía son pocos los establecimientos que utilizan esta app en la capital berciana, lo cierto es que se trata de una iniciativa muy interesante para aquellos que quieren ahorrarse un poco de dinero en los productos y evitar así que los establecimientos acaben tirando la comida que no tenga salida ese día. Concretamente, son los 5 comercios de la ciudad que luchan contra el desperdicio de alimentos: dos asadores, una frutería, un supermercado y una pizzería. Cada día, estas empresas preparan packs sorpresa para su venta, que contienen productos que ese día no se han vendido, aunque se encuentran en perfectas condiciones.

Tan solo con una breve descripción, sin saber exactamente lo que incluyen, aquel que quiera puede adquirirlos por un precio mucho menor de lo habitual. Se trata de un win to win, ya que la empresa no desperdicia ningún producto y además, lo puede vender aunque sea a un precio menor, y el usuario los consigue para su consumo ahorrándose un dinero. Lo único que tienes que hacer es comprar el pack y acercarte a la tienda en el horario que se te indique, allí tu bolsa estará esperándote con el contenido sorpresa.

Los usuarios de la app en Ponferrada, asegura Sonia, son en su mayoría gente joven, pero “también hay gente más mayor”. “Es algo que siempre hay a quien le hace falta y lo aprovecha, hay toda clase de consumidor de esa fruta. Es fruta madura, para purés y cosas así”, sostiene.

En Castilla y León, por su parte, han sido más de 520.000 comidas salvadas a través de esta app entre los más de 570 establecimientos adheridos. Esto supone 515 toneladas de alimentos y 1.287 toneladas de CO2eq ahorradas a la atmósfera. A nivel nacional, este proyecto cuenta con más de 6 millones de usuarios, 16.675 negocios activos y 11 millones de packs sorpresa vendidos.