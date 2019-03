Más de 1.000 estudiantes del Bierzo podrán participar en el II Premio Morales a la difusión de la lengua gallega

David Álvarez - 11 de marzo de 2019

El certamen se abre en esta segunda edición a los alumnos de la comarca zamorana de Sanabria

Representantes de las diferentes instituciones durante la presentación del II galardón ‘Premio Morales para la Promoción do Galego no Bierzo e Sanabria. Tras os pasos de Morales: O fiandón da aldea’, en Villafranca del Bierzo (León), en el que participan la Junta de Castilla y León, Xunta de Galicia, Consejo Comarcal del Bierzo, Instituto de Estudios Bercianos, Real Academia Galega, Edicións Positivas, Grupo As Médulas para a Lingua e Cultura galegas do Bierzo, Ayuntamiento de Lubián y Ayuntamiento de Corullón. / C. Sánchez