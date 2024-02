Más de 15.000 piezas y casi dos años para recrear el Castillo de Ponferrada

El Castillo de los Templarios de Ponferrada hecho con piezas del Exin Castillos. / QUINITO

Más de 15.000 piezas y casi dos años es lo que ha necesitado el ponferradino Carlos Ruiz Prada para recrear el Castillo de los Templarios de Ponferrada a pequeña escala, utilizando el famoso juego de construcción Exin Castillos.

Todo comenzó el verano de 2022, cuando Carlos visitó junto a su familia la exposición de modelismo que se lleva a cabo en Toral de los Vados. Allí se encontró la portada de la fortaleza templaria hecha con piezas de este juego. Algo hizo clic en el interior de Carlos, que rápidamente se apresuró a hablar con el creador de la pieza, Luis Arias.

Muy amablemente, Arias le comentó los pasos que debía seguir para poder crear el castillo completo, incluso le facilitó los planos. Sin tiempo que perder, Carlos se puso en contacto con el vendedor de las piezas, al que encargó un primer pedido de 1.000, las necesarias para hacer la portada del castillo, tal y como él había visto en la exposición. A medida que iba avanzando en su ‘pequeño tesoro’, Carlos iba adquiriendo más piezas. Así hasta llegar a unas 15.000-20.000, que han sido las que se ha utilizado para terminar la maqueta.

Carlos acudía en su tiempo libre a la bodega, donde a parte del castillo, guarda también lanzas y armaduras, como buen caballero templario que es. Aquí echó casi dos años. Bajaba “cuando podía, a ratos, a veces he estado un mes sin tocarlo y otros meses he estado 4 horas al día”, señala.

Sin embargo, y aunque movido siempre por su pasión por los Templarios y por los juegos de construcción, pues también ha creado piezas de Lego de Star Wars, no ha sido una tarea fácil. Carlos recuerda que “la parte del palacio la hice y deshice mínimo diez veces, porque no me cuadraba el tejado, los ángulos…”.

Todavía queda rematar la fortaleza con “una o dos torres de asedio, dos catapultas y dos instrumentos de tortura”, pero este pequeño castillo ya cuenta con todo lujo de detalles: caballeros, caballos, escudos, catapultas, lanzas, tiendas, espadas, carros… “todos los muñecos me los ha regalado Isa la de La Tau, y es de agradecer”, sostiene Carlos.

Exposición de Exin Castillos

La intención de Carlos es poder enseñar la maqueta del Castillo de Ponferrada en una exposición de Exin Castillos, que albergue también otras piezas como la portada de la catedral de Santiago de Compostela o la catedral de Santa María de Tui. “Verdaderas obras de arte” en palabras del ponferradino, que se exponen por diferentes ciudades gracias a la Asociación Exin Castillos y West.

Qué es el juego de construcción Exin Castillos

Exin Castillos nace gracias a la firma Exclusivas Industriales, S.A. (Exin), que hasta finales de los 60 se dedicaba a la comercialización de pequeños electrodomésticos y piezas de plástico.

Posteriormente, Exin comenzó a fabricar juguetes de construcción, labor a la que luego se dedicó por completo. Primero Arquitectura Exin, y después, Exin Blok. No es hasta 1968 cuando nace Exin Castillos, que comenzó con dos series: la serie azul y la serie ‘mini castillos’ naranja.

Exclusivas Industriales, S.A. cesó su actividad en 1993, y en el 98 la empresa española Popular de Juguetes S.L reeditó los Exin Castillos, creando nuevos modelos y piezas. Esta compañía cerró sus puertas en 2005. Desde entonces, este juego de construcción se ha convertido en todo un reclamo para los coleccionistas.

El Castillo de los Templarios de Ponferrada hecho con piezas del Exin Castillos. / QUINITO