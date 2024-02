Más de 20 bares apercibidos de multa por jugar al bingo los fines de semana

Todo juego de bingo público debe llevar consigo una licencia previa / EBD

CLAUDIA CABO/ ALEJANDRO GARCIA. Hasta 30.000 euros de multa en la siguiente “pillada” infringiendo la normativa. Eso es lo comunicado a más de 20 bares, en su mayoría de Ponferrada, que utilizan el juego del bingo como reclamo para captar clientes durante los fines de semana.

La Brigada especializada de la Policía Nacional, en colaboración con la Policía Local que tiene su sede en Valladolid, se lleva desplazando varios fines de semana hasta la capital del Bierzo para tomar fotografías de los carteles en los bares que se anuncia el juego del bingo. Además, han contactado con los encargados de los establecimientos para apercibirles de la posible sanción a la que se presentan “si reinciden en su actitud”.

Por jugar dinero

Desde hace años es costumbre los viernes y sábados, sobre todo, sortear botellas de vino, paletillas de jamón, etc. entre los clientes de diversos bares de la ciudad con el formato del juego de bingo. “Es un atractivo para zonas que no entramos en las que tienen tanto trasiego de gente”, explica un afectado. “Nosotros no jugamos dinero, ni cobramos por los cartones”.

Pero desde hace un tiempo existen bares en que sí se tiene constancia de cobrar por los cartones y jugar pequeñas cantidades de dinero. “La cosa ha ido a más”, dice Juan, un usuario de este tipo de lugares. Pero entonces es cuando otro tipo de establecimiento legalizados han dado el grito de alarma. Competencia desleal. La ley es clara. Todo tipo de sorteo debe tener una licencia previa. Desde la Junta se cita:

Al respecto de lo que hablábamos del Juego de Bingo en los Bares: El artículo 1 del DECRETO 21/2013, de 20 DE junio, por el que se aprueba el Reglamento Regulador del Juego del Bingo de la Comunidad de Castilla y León, dice: “Ningún establecimiento que no esté autorizado como sala de bingo podrá ostentar esta denominación o la de bingo. Quedan prohibidos los juegos que, con el mismo o distinto nombre, constituyan tipos, modalidades o variantes del bingo no previstos en las normas mencionadas en el art. 3 de este reglamento o se realicen al margen de las autorizaciones, requisitos y condiciones establecidas en dichas normas.” Lo que está claro es que un bar, como tal, no puede desarrollar un juego de bingo sin más. Terminan afirmando fuentes de la propia Consejería de Presidencia de CyL, organismo que regula el Juego en la Comunidad.

“Al final si tenemos que sacar licencia es otro impuesto más. No podemos con todo”, se queja uno de los hosteleros afectados en el Barrio de San Ignacio de Ponferrada. De hecho, ese es uno de los “puntos calientes del juego del bingo ilegal”, nos confirman fuentes policiales. En torno a la Avenida Valdés, Calle Alcón y otros se tienen localizados bingos ¿clandestinos?