Más de 30 grupos participarán en el carnaval de Bembibre

Imagen de archivo del carnaval de Bembibre./ Nairobi Fernández

Cerca de una treintena de grupos ya se han inscrito para participar en el Carnaval de Bembibre, que tendrá su gran día el 29 de febrero, con el tradicional desfile. El Ayuntamiento espera que las inscripciones aumenten pues el plazo aún no está cerrado. Las fiestas comenzarán no obstante el 24 de febrero, día no lectivo, con una fiesta para los niños y niñas en el pabellón Manuel Marqués Patarita, con hichables y magia.

El día 29, el desfile partirá desde el entorno del campo de El Barco, para recorrer la calle Susana Fernández, avenida de Villafranca, Emiliano Sánchez Lombas, Paseo Veremudo Núñez y plaza Santa Bárbara. A su término se entregarán los premios y tendrá lugar la actuación de una orquesta

Los premios están estipulados, en la categoría de parejas, en 100 euros para la primera y 50 para las segunda. En la de grupos, 300 y 200 (primero y segundo, respectivamente) para los integrados desde 3 a 10 personas; 500 y 400 para los de 11 a 20 personas; y 700 y 600 para los grupos de más de 20 personas. Los colegios que participen recibirán 150 euros, y el ganador, 300.