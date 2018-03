Más madera

Mientras el carbón agoniza y la comarca languidece, cada vez son más los expertos que apuntan a la bioeconomía, y dentro de ella al aprovechamiento de la biomasa, como un sector de futuro. La generación de energía a través de la quema de biomasa ayuda a mitigar el cambio climático, reduciendo las emisiones de CO2 y la dependencia de combustibles importados, y crea riqueza y empleo. Así se puso de manifiesto en el ‘XIII Encuentro del Día Internacional de los Bosques’, de la mano no solo de expertos nacionales, sino también internacionales, como los del Instituto Forestal Europeo, quienes no obstante hicieron hincapié en la necesidad de una explotación sostenible, reconociendo que la preocupación de los ecologistas en este sentido no carece de fundamento: una sobreexplotación lleva a la destrucción del medio natural y al empobrecimiento, y deben ser las administraciones públicas las que velen porque esto no suceda.

En el otro extremo, nos quedamos sin saber lo que opina ‘Bierzo Aire Limpio’, férreo opositor a la construcción de una planta de generación de energía con biomasa en la comarca, pues esta plataforma no quiso participar en un debate al que estaba invitada, y en el que hubiera tenido en frente a Forestalia, la empresa que promueve el proyecto, y a reconocidos especialistas en la materia… ‘Bierzo Aire Limpio’ entiende que la programación del encuentro otorgaba una mayor presencia a sus ‘adversarios’, encabezados por la Junta de Castilla y León, y que un debate con siete participantes les daría poco tiempo para defender sus argumentos. Una pena, pues esta era una oportunidad única para contrastar datos -no solo opiniones-. Y es que parece que en el Bierzo seguimos insistiendo en aquello de ‘no hay mejor defensa que un buen ataque’… ¿no sería mejor avanzar hacia el diálogo?