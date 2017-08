El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, pidió hoy “perseguir a los criminales” que provocaron el incendio que desde este lunes afecta a varias poblaciones en el entorno de los municipios leoneses de Truchas y Encinedo. Desde el puesto de mando avanzado donde se coordinan las operaciones de extinción, el presidente avanzó que cerca de 300 personas y 18 medios aéreos, a los que se suman cerca de 100 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y medios del Ministerio de Medio Ambiente, trabajarán en el día de hoy para intentar estabilizar el fuego.

En esa línea, el director técnico de extinción, Gonzalo Álvarez, aseguró que las primeras estimaciones de superficie afectada cifran en 5.000 las hectáreas arrasadas por el fuego, cuya extensión se vio favorecida por el fenómeno de inversión térmica que impidió actuar a los medios aéreos. “Esperamos que a lo largo de la tarde se pueda estabilizar, si las condiciones no cambian”, explicó Álvarez, que detalló que el fuego ha afectado a zonas de matorral, roble y brezo.

En el día de hoy, el incendio continúa en nivel 2 de peligrosidad, con dos frentes activos. Álvarez recalcó que las poblaciones que ayer tuvieron que ser evacuadas ya están “seguras” y sólo volverían a correr peligro “si sucede alguna cosa extraordinario”. Cerca de 70 habitantes de las localidades de Villarino y Santa Eulalia de Cabrera, en Encinedo, tuvieron que abandonar ayer sus casas aunque regresaron a ellas a última hora de la noche.

Al respecto, Herrera subrayó que las condiciones meteorológicas, marcadas por la “ausencia de lluvias y sequedad del terreno”, influyeron en la rápida propagación del fuego. “Se ha producido un fenómeno de acumulación de humo que ha impedido la actuación de los medios aéreos”, recordó el presidente, que pidió “mucha prudencia” a la ciudadanía para evitar que un suceso de este tipo se repita.

En ese sentido, Herrera remarcó que “sólo en la provincia de León hay otros ocho incendios activos en el día de hoy” y criticó la actuación de “auténticos criminales empeñados en quemar el monte”. “Están quemando el patrimonio natural y poniendo en peligro la vida de las personas”, reprochó el presidente de la Junta, que adelantó que los técnicos de la institución y la Guardia Civil ya han iniciado una investigación para aclarar el origen de las llamas.

“Como en el 95 por ciento de los casos, este incendio también es provocado”, lamentó Herrera, que aseguró que la “intencionalidad” del fuego queda patente por el momento en que prendió, cerca de las 21 horas del lunes. “Necesitamos tolerancia cero frente a los que queman los montes”, sentenció Herrera, que insistió en la necesidad de “concienciarnos de la importancia de conservar el patrimonio natural”. “No podemos levantar la guardia”, concluyó.

En la misma línea, el presidente elogió el “enorme mérito” de los alcaldes de la zona para “tranquilizar a la población”, así como el “trabajo duro” del operativo que ya ha conseguido controlar tres de los cuatro frentes del incendio. “El frente más activo a esta hora está entre Truchas y Encinedo”, explicó Herrera.

Por su parte, el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, matizó que el objetivo del operativo a lo largo de la jornada de hoy será “alcanzar la estabilización” del fuego y conseguir que no hay llamas en el perímetro. “El control va a llegar dentro de varios días, cuando se pueda asegurar que no se puede reproducir”, avanzó el consejero, que confió en que “el viento estable y las temperaturas frescas” favorezcan la “próxima estabilización” de las llamas. Desde las 11 horas, los medios aéreos han vuelto a la zona para “volar en carrusel”. “Los medios aéreos no pueden intervenir por la noche”, recordó el consejero.

Imágenes del incendio, por C. Sanchez y Quinito