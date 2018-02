De mayor quiero ser… mi jefe

¿Quién no le ha preguntado a un niño eso tan manido de “qué quieres ser de mayor”? Y, aunque a veces las respuestas nos pueden dejar descolocados -los tiempos cambian y hay alguno que se ve ganándose la vida como youtuber-, los gustos mayoritarios no difieren mucho de lo que se respondía hace veinte o incluso cincuenta años. Según la regular encuesta ¿Qué quieres ser de mayor?, elaborada por la consultora de recursos humanos Adecco, ellos siguen aspirando a ser futbolistas profesionales -así lo aseguran el 21 por ciento- o policías -el 12,6 por ciento-, mientras que ellas, de forma abrumadora, una de cada cuatro, siguen mostrando sus preferencias por la docencia.

Niñas y niños coinciden en su estimación por las profesiones sanitarias (médico y veterinario, como profesor, son aspiraciones unisex), pero a continuación, las niñas destapan la vena artística, mucho más acusada que entre sus compañeros de pupitre. Casi un 8%, las menores de dieciséis años se ven como cantantes, el 3 % como bailarinas y el 2,6% como diseñadoras de moda. A ellos, sin embargo, les tira más el tema de las fuerzas del orden (son legión también los que se ven en un futuro como bomberos o incluso en el Ejército) y las profesiones técnicas (ingeniero o informático). Sí concuerdan en su gusto por los fogones, y es que Masterchef, sobre todo en su versión junior, ha hecho mucho por despertar vocaciones.

Pero si hay algo que tienen claro los 1.500 encuestados de entre 4 y 16 años, es que de mayores quieren ser sus propios jefes. Y es que no les atrae mucho la idea de depender de un desconocido. Por eso, los que no quieren ser autónomos, prefieren trabajar a las órdenes de sus padres, sus profesores o algún amigo. Todo, con tal de que la cosa quede en casa. Y, si no, por lo menos que sea famoso. Más de un 15% de los encuestados citan como jefe de ensueño a algún deportista, actor o cantante conocido. El más nombrado, Cristiano Ronaldo, Messi o Alejandro Sanz. También tener a alguien “que sea muy rico y que me pague mucho”.

En cuanto a los negocios que montarían, los niños se decantan por abrir negocios de deporte, tecnología, informática y alimentación. Las chicas se inclinan por los negocios de la moda, la educación y los animales.