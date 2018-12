Hace exactamente una semana veía la luz un nuevo proyecto periodístico digital en la comarca, al albur de las consignas de dotar de futuro al Bierzo. Me presta el Bierzo, una comarca en forma de magazine, pretende imprimir humanidad al entorno que nos rodea, dar voz a quienes muchas veces no la tienen y un hueco en la memoria a los que han logrado proezas sin presumir de ello.

Sus ‘padres’, dos profesionales de las letras, y también amigos, que se quedaron fuera de los medios locales hace unos meses y que lejos de desanimarse decidieron esforzarse todavía más e invertir su tiempo y recursos en hacer lo que les apasiona.

A través de sus secciones ‘Gente con xeito’, ‘La madre que parió al Bierzo’, ‘De vinos con’, ‘Perfiles bercianos’, ‘Al rebusco’, ‘Guajes y glorias’ y ‘Arrimando el hombro’ hemos conocido estos días la historia de María Bernarda, la comadrona que recorrió el Bierzo en Vespa y durante su larga carrera no tuvo “ni un día sin parto, me iban a buscar al cine y a la iglesia”, la de Vicente Mirón, exsecretario de CCOO, quien les reconoció que “llegó un momento en que nos acomodamos, nos convertimos en gestorías”, y la de Mar Palacio, presidenta del Instituto de Estudios Bercianos que asegura que “no es de bien nacidos no estar agradecidos a lo que el Bierzo dio a muchas empresas”.

Sara Martínez y César Fernández nos han recordado también en las primeras publicaciones de su proyecto los dieciséis años del Festival de Cine de Ponferrada, “las claves del éxito cuando se apagan los flashes”, el homenaje al JT, el club que pintó de verde la edad dorada del baloncesto del Bierzo y el alegato de Dehesas por la educación pública al despedir a su maestra Geli. Estaremos atentos a las próximas. ¡Suerte y perseverancia, que el futuro es para los valientes!