El médico de Toral de los Vados acusado de abuso sexual atribuye la denuncia a “posibles ayudas”

La Audiencia Provincial de León acoge el juicio contra un facultativo médico de Toral de los Vados acusado de abuso sexual. / Campillo

“Me levanté a hacer el volante y cuando me giré la paciente estaba tumbada con el pantalón bajado y la camisa un poco subida, pero le dije que no la iba a explorar porque eso lo haría el ginecólogo y ella se levantó de mala gana”. Con estas palabras defendió este lunes su inocencia T.F.C., el médico de Toral de los Vados acusado de abusar sexualmente de una joven de 18 años durante una consulta, mientras que consideró que la denuncia se interpuso “por las posibles ayudas que tienen ese tipo de denuncias”.

Así lo apuntó durante el juicio que se celebra en la Audiencia Provincial de León por un presunto delito de abuso sexual con acceso carnal por vía vaginal. En el transcurso de su declaración a respuesta de las partes -salvo a la acusación particular-, el facultativo explicó que la paciente acudió a la consulta derivada por la matrona de Villafranca del Bierzo para que se le hiciera un volante de interconsulta ante una posible aminorrea.

Cuanto la joven entró en la consulta, según el relato de T.F.C., ambos mantuvieron “una conversación relativa a las relaciones sexuales, si tiene pareja o si mantiene relaciones”, ya que la matrona le había hecho un test de embarazo. “Ella me comenta que tiene relaciones esporádicas, que no siente nada y que siempre con sexo oral, al tiempo que refiere flujo abundante”, detalló.

De acuerdo a lo declarado por el facultativo, este se levantó a coger los papeles para hacer el volante y cuando se giró “la paciente estaba tumbada con el pantalón bajado y la camisa un poco subida, pero le dije no la iba a explorar, que eso lo hará el ginecólogo, así que se levanta de mala gana y luego hablamos de sus estudios, que eran los mismos que los de mi hija”. Finalmente, le hizo el volante y se marchó.

Declaración de la denunciante

“Me hizo preguntas incómodas, me frotó por la zona del clítoris, tras echarse lubricante en los dedos, me los introdujo en la vagina como si fuera una penetración. Estuvo bastante rato haciendo eso y me dijo que si seguía haciéndolo llegaría al orgasmo”. Con estas palabras relató la presunta víctima de T.F.C. lo ocurrido en su consulta en octubre de 2021, cuando tenía 18 años.

De acuerdo a su relato, la joven acudió a la consulta de Villafranca del Bierzo porque llevaba ocho meses sin tener la regla. Fue allí donde le atendió la matrona y le hizo un test de embarazo, pero determinó que acudiera a un especialista en el Hospital El Bierzo, para lo que se necesitaba la firma del médico, ya que la suya estaba de baja.

La joven se desplazó a Toral de los Vados con su madre y su abuela. Una vez en la consulta, “el médico empezó a reírse de lo que le contaba” y hacía comentarios como “tu pareja tiene que estar muy contenta” y le dijo que “antes de hacer el volante se tenía que tumbar en la camilla”. “Allí me empezó a tocar por la zona de la pelvis, luego me dijo que me desabrochara el pantalón y que me lo bajara y me empezó a hacerme preguntas como desde cuando me depilaba la zona vaginal o si llegaba al orgasmo en mis relaciones sexuales y yo me sentía muy incómoda”, detalló.

El facultativo le dijo que se bajara la ropa interior y “fue ahí cuando empezó a frotar el clítoris” de la joven, que se encontraba “en estado de shock”. “Después se acercó a la puerta y escuché el sonido del pasador. Volvió a la camilla, se sacó un bote del chaleco que llevaba puesto, se lo echó en los dedos y me los introdujo en la vagina como si fuera una penetración durante bastante rato”, contó hoy.

En su declaración, la víctima también expuso que el facultativo la mandó “ponerse de pie y colocar los codos sobre la camilla” para “seguir introduciéndole los dedos” en la vagina. Fue en ese momento cuando le dijo que “si seguía haciendo eso llegaría al orgasmo”, a lo que ella respondió que no. Finalmente, el médico paró, la joven se sentó en la silla y él le hizo el volante a por el que había acudido, sin que quedara reflejado “nada de la exploración”.

La joven, de 18 años en aquel momento, salió de la consulta “en estado de shock”, porque sabía que lo que había pasado “no era normal”. Una vez fuera del centro de salud se puso a llorar, se sentó en el coche y se lo contó a su madre, que “fue a pedir explicaciones al consultorio”, pero la enfermera le dijo que “era normal ese tipo de exploración”. Dos días después, acudieron a la Guardia Civil para presentar una denuncia contra T.F.C.