Resumen de las actuaciones de la Policía Municipal de Ponferrada durante el fin de semana del 26 al 28 de marzo. / Twitter:@092ponferrada

La Policía Municipal de Ponferrada multó este fin de semana a 81 personas por no llevar la mascarilla puesta en espacios libres (y no respetar la distancia de seguridad). Además, otras 80 personas fueron objeto de denuncia por incumplir el toque de queda. Las multas por no llevar mascarilla fueron 5 el fin de semana anterior, lo que supone que durante el este viernes, sábado y domingo se han multiplicado por 16 respecto al informe de la semana pasada. Los incumplimientos del toque de queda habían sido 13 hace el finde del 19 al 21 de marzo (este, fueron 80, seis veces más).

En ocho casos, cursó denuncia por beber alcohol en la calle (el llamado “botellón”) y en 13, por ruidos y música alta en tres fiestas privadas.

Tres personas fueron multadas por fumar sin respetar las distancias y una, por hacer pis en la calle.

Medidas COVID-19 en Ponferrada

En cuanto a los locales, tres establecimientos fueron denunciados por incumplir medidas relacionadas con la contención de la pandemia: uno, por superar aforo y realizar una actividad distinta a aquella para la que tenía licencia; otro, por no respetar las distancias en la terraza; y un tercero, por pasarse en el horario de cierre.

Tráfico

Durante el fin de semana, se cursaron 53 denuncias de tráfico y la grúa operó 13 servicios. Hubo cinco accidentes, todos ellos sin heridos.

Se celebró un juicio rápido por delitos relacionados con la seguridad vial, a una persona acusada de conducción temeraria.