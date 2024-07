Medio Ambiente entrega 27 pick-ups para labores preventivas de invierno del operativo de incendios forestales

La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio entregó este lunes 27 nuevas pick-ups que se utilizarán principalmente en labores preventivas durante el invierno, dentro del operativo de incendios forestales. Estos vehículos ligeros han supuesto una inversión de 1,2 millones de euros, financiada con fondos europeos, y serán distribuidos en tres unidades por cada provincia.

Durante la presentación, el consejero Juan Carlos Suárez-Quiñones destacó que son vehículos “potentes y bien equipados”, tratándose de pick-ups de “última generación” con cabina mixta, capaces de trasladar hasta cinco personas y transportar equipo de extinción.

“Estos vehículos no están dirigidos específicamente a la época de alto riesgo de incendios, aunque podrán ser utilizados durante ese periodo”, explicó el consejero. Forman parte de la “potenciación” del operativo tras un acuerdo sindical realizado en septiembre de 2022, que amplió la plantilla fuera de las temporadas de riesgo. En invierno, el operativo ha incrementado significativamente su personal, convirtiendo a los trabajadores fijos discontinuos en fijos continuos, añadió Suárez-Quiñones.

“Esto significa que este personal fijo, como los conductores de autobombas y maquinaria, y los peones de monte, no apagan incendios en invierno. Sus labores se centran en la prevención y no se desplazan en camiones, por lo que los nuevos vehículos ligeros serán utilizados para estas labores de invierno, realizadas por personal laboral de la Junta, que no son trabajadores contratados por empresas”.

La nueva inversión permite aumentar la dotación de este tipo de vehículos a un total de 89 adquiridos en los últimos años, señaló el consejero. Esta cifra se suma al “incremento exponencial” de inversiones en infraestructuras y material rodante, incluyendo la renovación de dos terceras partes de los camiones autobomba, concluyó Suárez-Quiñones.