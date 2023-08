Medio año de retraso en las obras por soterramiento en la avenida de Milán y sin final a la vista

Obras de soterramiento de una línea de alta tensión en la avenida de Milán. / QUINITO

En octubre del 2022 el Ayuntamiento de Ponferrada anunciaba un ambicioso plan de soterramiento de las líneas de alta tensión que cruzan Cuatrovientos, en concreto, supone la retirada de 14 columnas metálicas a lo largo de 2,8 kilómetros entre Cuatrovientos y la zona del Cylog. Las obras se pretendían finalizar en marzo de este año, pero casi 6 meses después la obra sigue inconclusa.

Según el concejal de Infrastructuras, Iván Alonso, desde el ayuntamiento "no estamos muy contentos" por como se están desarrollando las obras, que admite que llevan retraso. De hecho, las actuaciones para el soterramiento todavía deben continuar, "aún deben meterse un par de líneas más y su asfaltado para darse por finalizado". Además, el descontento institucional también deriva del supuesto remate final en una de los carriles de la vía "no estamos ciegos, no se puede rematar así" y asegura que se comunican constantemente para avanzar en el proceso.

En cuanto a la fecha estimada para su finalización, el concejal no puede dar una fecha exacta "con estas cosas nunca se sabe, puede acelerarse en las próximas semanas o alargase más meses". De hecho, a simple vista parece que la obra lleva en el mismo estado largas semanas, con un claro estancamiento.

Mientras tanto, un tramo de la Avenida continúa permanentemente cerrada al tráfico, mientras que la calzada contigua registra cortes de tráfico puntuales, a veces incluso con interrupciones en ambos sentidos. Cabe recordar que se trata de una de las arterias que comunica el centro de Ponferrada con Cuatrovientos y Fuentesnuevas.