Medio millar de personas en Ponferrada rechazan “parches” y piden que se restablezcan los horarios de buses anteriores

Más de medio millar de personas se han lanzado a las calles de Ponferrada para protestar por el cambio en los horarios del servicio de autobuses urbanos.

“Este cambio ha supuesto un recorte en el servicio y ha desajustado los horarios”, explica Carlos Macías Castro, portavoz de la plataforma organizadora de la manifestación.

“Utilizando la analogía de una partida de ajedrez, hoy nos toca mover pieza, nosotros, ahora vamos a hacer un jaque y luego les tocará mover pieza a ellos. Mañana ya tenemos reunión con el concejal y con este acto les pedimos que entren un poco en razón y nos escuchen”, añade Macías.

El encuentro con Carlos Fernández está previsto mañana a las 11 horas en su despacho del Ayuntamiento.

En principio la solicitud de los convocantes es que se restauren los horarios anteriores. “No nos conformamos con pequeños parches, queremos los servicios anteriores. Si antes se podía hacer entendemos que ahora también, no es de recibo que hayan aumentado el presupuesto considerablemente y al mismo tiempo se reduzcan los servicios”, afirma.

La excusa que esgrime el equipo de gobierno sobre la reducción de velocidad en según que tramos no les convence. “Eso ya se estaba haciendo antes y de cualquier modo eso es aplicable al casco urbano, pero entre núcleo y núcleo no es solo urbano. Queremos soluciones y que se mantenga el servicio que había antes, si tienen que poner más autobuses, que los pongan. No que lo recorten”, apostilla.

La concentración ha tenido lugar en la plaza de Lazúrtegui a mediodía desde donde la comitiva ha recorrido la Avenida de la Puebla, General Vives, y Calle Ancha hasta llegar a la Plaza del Ayuntamiento donde se ha leído un manifiesto.

Durante todo el recorrido los manifestantes han gritado consignas como: “horarios antiguos, mejor que los nuevos, no queremos tus horarios”, “Queremos un transporte digno”, “No nos toque el transporte” o “Morala usa el bus”, a la vez que pedían la dimisión del concejal de movilidad Carlos Fernández y del propio alcalde, Marco Morala.

La movilización está apoyada por varios colectivos como la Federación de Asociaciones, y partidos políticos como PSOE y UPL, que ante la petición de la plataforma organizadora, han asistido a título particular.

Manifestación contra los cambios de horarios en el Transporte urbano