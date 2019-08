Medio Rural compromete otro tractor para las pedanías y la urbanización de Compludo en los presupuestos de los próximos años. / EBD

El concejal de Medio Rural del Ayuntamiento de Ponferrada, Iván Alonso, ha criticado este lunes “las medias verdades” de la oposición que lo acusaron en los últimos días de la ausencia de urbanización en Compludo. “Quienes ahora piden la obra son los mismos que la votaron en contra los presupuestos en los que se destinaba una partida de 50.000 euros para la primera fase”, manifestó. Ante esto, se comprometió a incluir el proyecto en los presupuestos del próximo año 2020, mientras que para los de este 2019 asegura la compra de un nuevo tractor para las pedanías y una minipala para su traslado.

También habrá inversión en San Cristóbal de Valdueza, de unos 30.000 euros, para la realización de una nueva captación de agua por sondeo para tratar de solucionar los problemas de abastecimiento del suministro que se vienen repitiendo cada año en periodo estival. “Prefiero que nos critiquen porque no hay suficiente agua porque visita mucha gente el pueblo, en estos meses la población se multiplica hasta por cuatro, a que me digan que hay pueblos que no tienen ningún problema pero que no los visita nadie”, subrayó el edil de Medio Rural. No obstante, la afluencia de visitantes a la pedanía no es el problema de raíz de la falta de agua. “Ha sido un año en el que ha nevado poco y el depósito no se llena a la misma velocidad que se vacía. El aporte de agua es insuficiente”, sentenció. Mientras ese aporte de agua corriente siga siendo insuficiente el servicio se seguirá prestando con camiones cisterna.

“La partida de 30.000 euros no resolverá el problema pero sí que llegará para hacer la primera fase, la del sondeo. Después la instalación de las máquinas de extracción de agua correrán a cargo de la empresa concesionaria del servicio, Aquona, o del Ayuntamiento a través de otra partida presupuestaria. Ya lo veremos”, se mostró cauto.

En otro orden de cosas, Alonso aseguró que se mantienen las conversaciones con la empresa Movistar para dar una conexión telefónica y de internet del siglo XXI a Peñalba y Montes, que se han ejecutado tres obras en San Cristóbal, San Esteban de Valdueza y Valdecañada en los meses de julio y agosto por un importe de 29.000 euros y que se ha adquirido el mobiliario de la Casa del Pueblo de San Clemente, entre otras obras menores.