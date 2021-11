Medio Rural achaca las deficiencias energéticas de Carracedo a una instalación mal dimensionada

Iván Alonso, en un pleno del Ayuntamiento de Ponferrada. / QUINITO

El concejal de Medio Rural del Ayuntamiento de Ponferrada, Iván Alonso, ha salido al paso de las críticas hechas públicas por la concejala de Ciudadanos, Teresa García Magaz, acerca de las deficiencias energéticas de la localidad de Carracedo de Compludo, asegurando que al Ayuntamiento le preocupa “y mucho” esta situación, pero la misma viene provocada por la propia edil que hizo estas declaraciones.

“Estos pueblos (Carracedo de Compludo y San Adrián de Valdueza) no tenían, ni tienen, acometida de electricidad convencional y se ha tenido que suministrar a través de placas fotovoltaicas. En su momento, precisamente siendo parte de ese equipo de gobierno del PP la actual concejala de Ciudadanos, Teresa Magaz, se dimensionaron incorrectamente las placas fotovoltaicas, resultando que la capacidad de almacenaje de las baterías bajase del 70% y al no proyectarse apoyo hidráulico, dichas baterías han mermado de manera sensible su utilidad”, asegura Iván Alonso.

Desde Medio Rural recuerdan que el pasado 28 de septiembre ya se anunció que “optamos a una subvención para la instalación de huertos solares de autoabastecimiento eléctrico apoyados por energía hidráulica (lo cual debería haberse efectuado en la primera instalación) que se instalará en los antiguos molinos para evitar perpetuar el mismo problema, ya que no queremos dejar como herencia los mismos errores que han cometido gobiernos anteriores”.

Malestar del alcalde de barrio

Por otro lado, desde la Concejalía de Medio Rural afirman que se han puesto en contacto con el alcalde de barrio de Carracedo de Compludo, Carlos de la Torre, quien reconoció las deficiencias en el suministro eléctrico, “máxime en invierno, cuando hay menos horas de luz”, pero también negó la falta total de suministro y “está profundamente ofendido con la imagen dada”.