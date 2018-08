Medio Rural limpia y acondiciona la senda del Wólfram en Villar de los Barrios

La Concejalía de Medio Rural del Ayuntamiento de Ponferrada ha acometido diversas obras de acondicionamiento en las localidades de Los Barrios de Salas. La más importante de estas actuaciones se ha llevado a cabo en Villar de los Barrios y ha consistido en la apertura y limpieza de la llamada ‘Senda del Wólfram’, un camino de senderismo de gran interés que está siendo revitalizado por el Festival Villar de los Mundos, que se celebra estos días, y cuya organización es la que solicitó a esta Concejalía la limpieza y apertura de la senda.

Además, en esta misma localidad de Villar de los Barrios se ha ejecutado una importante labor de desbroce de la maleza en la presa del centro del pueblo.

Por otro lado, la Concejalía también ha llevado a cabo labores de limpieza y de retirada de piedras en las plazas de Salas y Lombillo.

Según el concejal de Medio Rural, Iván Alonso, “estas pequeñas intervenciones son solo una parte de las que nos gustaría hacer y que teníamos proyectadas. Sin embargo, el rechazo a los presupuestos ha mermado considerablemente nuestras posibilidades de actuación”. No obstante, Alonso asegura que “con presupuestos o sin ellos nosotros no vamos a dejar abandonados en ningún caso a los pueblos e intentaremos apurar el diálogo con los pedáneos y alcaldes de barrio con el fin de dar prioridad a las actuaciones más necesarias y urgentes, porque, ahora que estábamos en el buen camino para modernizar nuestros pueblos y para ir reduciendo la enorme distancia existente respecto a la ciudad de Ponferrada, no podemos permitirnos detener nuestra acción, pues creemos que el desarrollo equilibrado del Municipio pasa por el desarrollo urbano y la modernización de nuestros núcleos rurales”.